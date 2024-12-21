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حوادث

ضبط المتهمين بصفع بلوجر شهيرة والاعتداء عليها بالسب والقذف في الأميرية

ضبط متهمين بالتعدي
ضبط متهمين بالتعدي على بلوجر شهيرة في الأميرية،فيتو

نجحت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة خلال 24 ساعة، في ضبط المتهمين بصفع بلوجر شهيرة والاعتداء عليها بالسب والقذف بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وكان قسم شرطة الأميرية تلقى بلاغا من بلوجر شهيرة تدعى م. م، يفيد بتعرضها للاعتداء، والتعدي بالضرب من قبل 6 أشخاص أثناء تواجدها فى أحد الشوارع بمنطقة الأميرية، حيث طلب منها عدد من الأشخاص التقاط الصور معها، وحدثت مشادة بسبب الازدحام، قام على إثرها أحد المتهمين بصفعها على وجهها فيما قام باقي المتهمين بالاعتداء عليها بالسب والقذف. 

 

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتم تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهم وجاري عرضهم علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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قوات البحث الجنائي قسم شرطة الأميرية بلوجر شهيرة بمنطقة الأميرية
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