تصالح بلوجر شهيرة مع المتهمين بالتعدي عليها بالضرب في الأميرية

تصالحت بلوجر شهيرة مع المتهمين بالتعدي عليها بالضرب في منطقة الأميرية.

واستمعت النيابة إلى أقوال البلوجر وقالت بأنها أثناء خروجها من إحدى شركات الاتصالات بمنطقة الأميرية، فوجئت بتجمع الشباب حولها في محاولة للتصوير معها، وأثناء ذلك غافلها شاب وصفعها علي وجهها.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من بلوجر شهيرة تفيد تعرضها للضرب علي يد عدد من الأشخاص في المنطقة.

انتقل علي الفور رجال المباحث لمكان الواقعة وتم تحديد هوية المتهمين، والقبض عليهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.