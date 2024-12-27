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حوادث

الحكم على بلوجر شهيرة في قضية نشر صور مخلة بالآداب غدا

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر، غدا السبت، المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة مُحاكمة بلوجر شهيرة، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور

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ووجهت النيابة العامة للبلوجر تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.

وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وأحالت النيابة العامة البلوجر للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر  يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.

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