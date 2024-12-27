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خارج الحدود

قناة إسرائيلية تفضح نتنياهو: منع إتمام صفقة الأسرى وحماس لم تغير شروطها

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هو من فرض على فريق التفاوض محاولة التوصل لصفقة جزئية مع حركة حماس بسبب تهديدات شركائه الائتلافين.

القناة 12 الإسرائيلية تفضح أكاذيب نتنياهو

وأضافت قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، بان نتنياهو هو من يمنع صفقة تبادل متكاملة وحماس لم تغير أبدا من شروطها.

وأكدت القناة، أن شروط التوصل لـ صفقة تبادل تعيد كافة المحتجزين ما زالت على حالها وهي: انسحاب إسرائيلي ووقف إطلاق نار كامل وتحرير عدد من الأسرى كافى لتهدئة الرأي العام. 

نتنياهو يشترط الحصول على قائمة الأسرى الأحياء 

وكان موقع "والا" العبري، نقل الأربعاء الماضى، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، وضع شرطا جديدا مقابل إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ادعى ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي،  ببنيامين نتنياهو، عقب إعلان حماس تأجيل إعلان تأجيل التواصل لاتفاق الأربعاء الماضى، أن الحركة تكذب وتنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل خلق الصعوبات أمام المفاوضات

وكانت حركة حماس، أعلنت في بيان صادر عنها وقتها، عن تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب شرط جديد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

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نتنياهو حماس فريق التفاوض صفقة تبادل الاسري

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