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خارج الحدود

عضو بالكابينت الإسرائيلي: الأغلبية ستصوت لصالح صفقة تبادل مع حماس

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

 نقلت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله “ستكون هناك أغلبية تصوت لصالح صفقة تعيد المختطفين”.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني قوله إن إسرائيل لا تزال تنتظر من حركة حماس قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.

 

إسرائيل ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس

 وأضاف  المصدر أنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلا، مبينا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن، ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.

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تصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل 

 وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

وبينما كان هناك تفاؤل طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل بشأن فرص صياغة الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، أوضحت القناة أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسئولون للقناة أنه لا يوجد اختراق في المفاوضات، بسبب خلافات متعلقة بقوائم الأسرى ومحور فيلادلفيا.

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حماس الكابينت جيش الاحتلال إسرائيل

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