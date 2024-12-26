الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

رئيس الموساد السابق: علينا التوصل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 قال رئيس الموساد الإسرائيلي السابق داني ياتوم، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال كان عليها الاستنتاج منذ فترة طويلة بأن استخدام القوة يعرض الأسرى الإسرائيليين للخطر.

 

وأضاف داني ياتوم: "لاحظنا منذ أكثر من عام أن الضغط العسكري على حماس لم يساعد كثيرا في إعادة الأسرى.. علينا التوصل إلى صفقة تبادل ومغادرة غزة وسيكون من الممكن دائما العودة إلى هناك".

 

حماس تؤجل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

 وأعلنت حركة حماس، في بيان أمس الأربعاء، عن  تأجيل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بسبب شرط جديد وضعه الاحتلال الإسرائيلي على الاتفاق.

 

حماس تؤجل مفاوضات الأسرى 

 وقالت حركة حماس في بيانها: "مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسئولية والمرونة".

وأوضحت حركة حماس في بيانها  "أن الاحتلال الاسرائيلي وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وأكدت حماس، ان "الحركة أبدت مسئولية ومرونة لكن الاحتلال وضع شروطا جديدة ما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

ويأتي ذلك بعدما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الأربعاء، أن المباحثات الجارية بهدف التوصل لهدنة في غزة لم تتعثر، وذلك بعد مغادرة الوفد الإسرائيلي الدوحة من أجل إجراء مشاورات داخلية.

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