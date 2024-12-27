كيفية تقليل الاحمرار والالتهاب الناتج عن حب الشباب

يمكن تقليل الاحمرار والالتهاب الناتج عن حب الشباب عن طريق اختيار منتجات معينة للعناية بالبشرة، مثل منظف لطيف ومرطب مضاد للحساسية، إلى جانب ممارسات أخرى.

ويصاب الجميع بالبثور، حتى عشاق روتين العناية بالبشرة المكون من 10 خطوات، وإذا كان الشخص يعاني من بقع حمراء ومتهيجة ناتجة عن حب الشباب، فهناك طرق يمكن من خلالها تقليل الاحمرار من خلال جهود العناية بالبشرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

كيفية تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب

تكمن مفاتيح تقليل الاحمرار الناتج عن حب الشباب في تطبيق مركبات مضادة للالتهابات مع التعامل بلطف مع البشرة، وهذا يعني عدم محاولة استخدام كل مقشر أو منتج مزعج لعلاج حب الشباب، بدلًا من ذلك، يجب اتباع نهج البساطة.

إذا استخدم الكثير من منتجات إزالة الزيوت، فقد يتفاعل الجلد بطريقة معاكسة: فقد يبدأ في إنتاج كميات زائدة من الزيوت، مما يزيد من تفاقم حب الشباب، والهدف هو الحفاظ على البشرة نظيفة وتطبيق منتجات مستهدفة لتقليل الاحمرار أثناء شفاء العيوب.

بعض النصائح لتقليل الاحمرار:

التنظيف، تنظف البشرة مرتين يوميًا (صباحًا ومساءً) بمنظف لطيف وخالٍ من العطور ولن يسد مسام الجلد.

النياسيناميد، أضافة منتجًا يحتوي على النياسيناميد إلى الروتين اليومي، والنياسيناميد هو شكل قابل للذوبان في الماء من فيتامين ب 3 وقد ثبت أنه يقلل من الالتهاب والاحمرار المرتبط بحب الشباب، ويمكن عادةً العثور عليه في أشكال مصل أو كريم للتطبيق الموضعي.

حمض الساليسيليك، وضع حمض الساليسيليك الموضعي على البقع الحمراء المتهيجة، وحمض الساليسيليك هو عامل تقشير له أيضًا خصائص مضادة للالتهابات (مضادة للاحمرار) ومضادة للميكروبات ومضادة للفطريات عند تطبيقه بنسب تتراوح من 0.5 إلى 5 في المائة.

بقع البثور، وضع بقع أو ملصقات البثور، إذا كان الاحمرار يقتصر على مكان واحد (أو مكانين)، فيمكن شراء بقع البثور المصممة لتقليل ظهور البثور، وتحتوي معظمها على حمض الساليسيليك أو النياسيناميد أو فيتامين سي أو بعض التركيبات المصممة لتقليل ظهور البثور وتعزيز الشفاء.

الثلج، وضع كيس ثلج مغطى بقطعة قماش أو قطعة من الثلج على مناطق الاحمرار، وتركه لمدة 10 دقائق أو أقل.\

مضاد للحساسية، استخدام مرطبًا خفيف الوزن وغير كوميدوغينيك للحفاظ على البشرة من الجفاف، وبعض العناصر الرئيسية التي يجب الانتباه إليها عند الشراء تشمل مضاد للحساسية في تركيبة المستحضر أو ​​الجل التي تحتوي عادةً على مرطبات، مثل حمض الهيالورونيك.

يمكن أن يشبه حب الشباب أيضًا الوردية، وهي حالة تسبب احمرارًا كبيرًا في الجلد، ونظرًا لأن علاجات الوردية قد تختلف عن طرق مكافحة حب الشباب التقليدية، فمن الجيد أن رؤية طبيب الأمراض الجلدية.

يمكن أيضًا وضع كريم كورتيزون خفيف على بثرة ملتهبة لتقليل الاحمرار والتورم، ويجب القيام بذلك باعتدال وكعلاج موضعي فقط، حيث يمكن للستيرويدات الموضعية نفسها أن تسبب حب الشباب، بالإضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة الأخرى مثل ترقق الجلد.

كيفية علاج حب الشباب

العناية المستمرة بالبشرة مفيدة لتقليل الاحمرار، وكذلك تبني خطة للوقاية من حب الشباب، ويجب أن يتضمن روتين العناية بالبشرة للوقاية من حب الشباب ما يلي:

التنظيف مرتين يوميًا بمنظف لطيف

استخدام عوامل موضعية مضادة لحب الشباب، قد تشمل هذه العوامل حمض الأزيليك، أو بيروكسيد البنزويل، أو تطبيقات الريتينويد الموضعية (مثل أدابالين)، ولكل منها قوى مختلفة في مكافحة حب الشباب، بما في ذلك خصائص مضادة للميكروبات ومقشرة.

ويمكن أيضًا استخدام عوامل طبيعية مضادة لحب الشباب، مثل زيت شجرة الشاي، ومستخلص البرباريس الفموي، ومحلول الجلوكونولاكتون، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية.

وضع مرطبًا خفيفًا وواقي الشمس في الصباح.

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