يستمر لسن الـ 30، أسباب ظهور حب الشباب الهرموني وطرق معالجته في المنزل

يتضمن حب الشباب الهرموني ظهور بثور مرتبطة بتقلبات في الهرمونات، وعادة ما تحدث أثناء فترة البلوغ، ومع ذلك، يمكن أن تحدث البثور الهرمونية في مرحلة البلوغ، وهي أكثر شيوعًا بين النساء.

حوالي 50% من النساء في سن 20 إلى 29 عامًا و25% من النساء في سن 40 إلى 49 عامًا يعانين من حب الشباب، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وعادةً ما يتميز حب الشباب الهرموني بما يلي:

حب الشباب حول الخدين وخط الفك.

الرؤوس السوداء أو البيضاء أو الأكياس.

البشرة الدهنية.

الالتهاب.

الحساسية.

أسباب حب الشباب الهرموني

أغلب حالات ظهور البثور تحدث عندما تصبح الغدد الدهنية في الجلد أكثر حساسية لمجموعة من الهرمونات المعروفة باسم الأندروجينات، وتعمل على تضخم الغدد الدهنية وزيادة إنتاج الزيت في الجلد، وجميع الناس لديهم بعض مستويات الأندروجينات وتزداد هذه المستويات أثناء البلوغ.

وبعض النساء أكثر حساسية للأندروجينات طوال حياتهن من غيرهن، وتتغير حساسية الهرمونات أيضًا مع تقدمنا ​​في العمر، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي خيارات نمط الحياة إلى تفاقم المشكلة أيضًا.

ويساهم استخدام العديد من منتجات العناية بالبشرة في هذه المشكلة عن طريق تهيج الجلد، مما يؤدي إلى الاحمرار وغالبًا ظهور حب الشباب.

لماذا يصاب البالغون بحب الشباب الهرموني؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يصابون بحب الشباب الهرموني، حتى في مرحلة البلوغ، وعلى سبيل المثال، وجدت الأبحاث أن حب الشباب الهرموني عند النساء يحدث غالبًا بسبب:

التغيرات الهرمونية أثناء فترة ما قبل الحيض.

سوء التغذية.

الحرمان من النوم.

استخدام المكياج.

التوتر.

ولا يوجد عمر يتوقف فيه حب الشباب الهرموني أو يبدأ بالضرورة، فكل امرأة مختلفة ولا يمكن التنبؤ بما إذا كانت المرأة ستصاب بحب الشباب أم لا، فبعض النساء لا يصابون بحب الشباب أبدًا.

بالنسبة للبعض، يمكن أن يستمر حب الشباب الهرموني حتى وقت متأخر من الحياة.

والنساء اللاتي لديهن بشرة دهنية معرضة لحب الشباب طوال العشرينات والثلاثينيات من العمر يستمررن في المعاناة منها حتى بعد انقطاع الطمث، ولكن هناك الكثير من الخطوات التي يمكن اتخاذها لإدارة البشرة الهرمونية.

إدارة البشرة الهرمونية

يمكن تجربة هذه الخيارات لإبقاء حب الشباب الهرموني تحت السيطرة.

التقليل من روتين العناية بالبشرة

البساطة هي الأفضل في روتين البشرة، فالإفراط في استخدام الكثير من المنتجات يمكن أن يهيج الجلد ويجعل حب الشباب يبدو أسوأ أو يزيده سوءًا، فيمكن أن يكون للعناية بالوجه أيضًا تأثير سلبي.

فيجب أن يقتصر روتين العناية بالبشرة إلى منظف أساسي ومرطب وكريم واق من الشمس.

تجربة علاج واحد في كل مرة

هناك الكثير من علاجات حب الشباب في السوق اليوم، بعضها متاح بدون وصفة طبية، ومع ذلك، لا يعني هذا أنه يجب تجربة حلول متعددة في وقت واحد.

عندما يتعلق الأمر بعلاج البشرة الهرمونية، لا يجب الإفراط في تحميل البشرة بالعديد من العلاجات في وقت واحد.

يمكن البدء بشيء بسيط مثل حمض الساليسيليك بنسبة 2 في المائة في المستحضر، والذي يتوفر بسهولة ولا يسبب تهيجًا، واستخدمه لبضعة أسابيع وملاحظة ما إذا كان هناك أي تحسن.

تتضمن الخيارات الإضافية:

بيروكسيد البنزويل

أدابالين، أو جل ديفرين

حمض الأزيليك

حمض بيتا هيدروكسي

وسائل منع الحمل الهرمونية

إذا لم ينجح أي شيء آخر، فقد توفر وسائل منع الحمل الهرمونية الراحة.

فحبوب منع الحمل تعد جزء من نظام علاج حب الشباب، طالما أن أخصائي الرعاية الصحية يقول إنه من الآمن القيام بذلك.

ولا توجد علامة تجارية واحدة موصى بها لعلاج حب الشباب، ومع ذلك، لا يجب استخدام حبوب منع الحمل الصغيرة التي تحتوي على البروجسترون فقط حيث قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم حب الشباب، من المهم تذكر أن تناول حبوب منع الحمل أيًا كان نوعها يكون تحت إشراف طبيب مختص.

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