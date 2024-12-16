الإثنين 16 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالمحسمة (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بمدرسة غنيم بالمحسمة الجديدة التابعة لإدارة أبوصوير الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». 

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تفعيل توجيهات وزير الصحة 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين،والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة توقيع الكشف الطبي

وتابعت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي علي المرضى بقافلة قرية غنيم بالمحسمة الجديدة والذى بلغ 558 متردد خلال اليوم الأول للقافلة،في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصيه "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

متابعة فريق الكشف الطبي 

وخلال الجولة إلتقت وكيل صحة الإسماعيلية، مع فريق الطاقم الطبي للقافله والعديد من المترددين واطمأنت على إنتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافله. 

 

عدد المنتفعين من القافلة 

وأشارت الدكتورة بثينه بركات منسق القوافل أن التردد على قافلة "القصاصين" على مدار اليومين كان على جميع التخصصات الطبية. 

جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 

و استقبلت القافلة عدد 165 مواطن بعيادة الباطنة،وعدد 194 حالة بعيادة الأطفال، 62 مواطن بالجراحه العامة، 42 مواطن بعيادة الأسنان،واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 16 سيدة،وعدد 21 سيدة بعيادة النساء،أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر إستقبلت 23 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعيه والتثقيف الصحي للمترددين.

 

جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 
جانب من الحملة،فيتو 

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتورة بثينة بركات مدير إدارة القوافل العلاجية والدكتورة فادية بكرى مدير إدارة ابو صوير الصحية.

 

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