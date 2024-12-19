30 مدرسة تحت المجهر.. صحة الإسماعيلية تكثف الرقابة على الأغذية (صور)

واصلت إدارة مراقبة الأغذية التابعة لمديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، جهودها في الرقابة والتفتيش على المنشآت الغذائية المحيطة بمدارس المحافظة.



عدد المنشآت التى تم استهدافها

ومن جانبه قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت أعمالها خلال الفترة من أول ديسمبر الجارى ولمدة أسبوعين، بالمرور على 30 مدرسة ومعهد أزهري على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

سحب عينات من التغذية المدرسية

وأوضحت أنه تم سحب 10 عينات من التغذية المدرسية، وإرسالها للمعامل للفحص، وتم التأكد من سلامة الوجبات المقدمة للطلاب.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية في محافظة الإسماعيلية بالتفتيش على عدد من المصانع التى تُورِّد الأغذية المدرسية، فضلًا عن تشديد الرقابة على 25 منشأة غذائية بمحيط المدارس.

نتائج الحملة على المنشآت الغذائية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أن الحملة على المنشآت المحيطة بالمدارس أسفرت عن إعدام ٢٥ كيلو من المنتجات الغذائية الغير محتفظة بالخواص الطبيعية، وتحرير ٢٥ محضرا منها، ١٩ محضر نظافة، ٦ محاضر شهادة صحية وفقًا للوائح سلامة الأغذية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وأكدت على استمرار مراقبي الأغذية في الإشراف والمتابعة على التغذية المدرسية بمخازن ومطابخ المدارس على مستوى جميع الإدارات الصحية؛ وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة لطلاب المدارس.



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