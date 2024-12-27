رفع 14139 طن مخلفات خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

شنت الوحدات المحلية في محافظة الإسماعيلية، عددا من الحملات الخاصة برفع المخلفات والتي تقدر حمولاتها بحوالي 14139 طنا خلال أسبوع في الإسماعيلية.

رفع القمامة والمخلفات بشوارع وقرى المدينة

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، برفع 1800 طن قمامة ومخلفات من عموم المركز وتوابعه خلال الاسبوع الماضي، كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي 980 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

رفع المخلفات والقمامة بحي ثالث

️

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها 930 طنا، وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع 918 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع.

جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد

كما قام مركز ومدينة فايد، برفع 900 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي، وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها 591 طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

مركز ومدينة القنطرة غرب

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 950 طنا من المدينة وتوابعها، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 910 أطنان قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

جهود أعمال النظافة بمركز ومدينة أبوصوير

وفي مركز ومدينة أبوصوير، تم رفع 460 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي، من المركز وتوابعه، كما قام مركز ومدينة التل الكبير برفع 5720 طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.

أعمال قطاع الإنارة العامة

ومن جهة أخرى قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتركيب 17 كشافا، وصيانة 80 كشاف صوديوم وتركيب 25 كشاف ليد، بقرية نفيشة وعين غصين والفردان والضبعية

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان، بتركيب 15 كشاف، وصيانة 18 كشاف، بالإضافة لزراعة عمود إنارة، وتم شد سلك لمسافة 100 متر، وإصلاح 3 لوحات إنارة، ورفع كفاءة الإنارة بشوارع (المنصورة- سوق الجمعة- شل- الصفا- ٢١٩- هدى شعراوي - طريق بورسعيد)، بمناطق حى السلام - الشهداء- عراشية مصر- البلابسة- طريق بورسعيد، وقامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية، بالاستجابة لـ 20 بلاغا بمختلف نطاقات الحي.

أيضًا قام مركز ومدينة فايد بمتابعة أعمال الكهرباء، فتم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بعدة مناطق بالمدينة والقرى، بالإضافة لشد وتركيب أسلاك، بطريق الترعة ومنطقة شارع العبور، نطاق السكة الحديد، قرية الهويس، كسفريت، وفنارة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 140 كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، المقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد سلك بطول 700 م بطريق غراب، بعد عملية الإحلال والتجديد.

أيضًا قامت أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة 107 كشافات إنارة وتركيب 22 لمبة ليد، بعموم القرى واستكمال حملات المتابعة للتأكد من سلامة أعمدة الإنارة بنطاق المدينة؛ حفاظًا على حياة المواطنين، وزراعة عمود إنارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

أمام طريق السلطة، وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة الإنارة العمومية بالمدينة والقرى التابعة لها بعدد 86 كشاف.

بالإضافة إلى صيانة 77 كشاف إنارة، تركيب 19 كشافا ومجموعة صوديوم، وتركيب 23 لمبة ليد موفرة بالمدينة والقرى في أبوصوير.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة 635 كشاف إنارة ولمبة ليد بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبو عاشور.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول؛ ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.