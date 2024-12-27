الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

عرض عسكري للقوات السورية الجديدة وسط دمشق (فيديو)

القوات السورية الجديدة،
القوات السورية الجديدة، فيتو

أظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعراضًا عسكريًا لما قيل إنها قوات إدارة العمليات العسكرية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية.

استعراض عسكري لقوات العمليات العسكرية السورية الجديدة 

وجرى الاستعراض تزامنًا مع مسيرات مؤيدة للسلطات الجديدة، ووقفات تأييد لها في دمشق وعدد من المحافظات السورية.

قوات سوريا الجديدة يرددون الأناشيد والتكبيرات

ويظهر في بعض الفيديوهات المتداولة أفراد من القوات وهم يرددون أناشيد وتكبيرات.

وشكلت "هيئة تحرير الشام" تلك القوات واستطاعت عبرها أن تسيطر على سوريا وإسقاط نظام الأسد.

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هيئة تحرير الشام سوريا الجديدة عرض عسكري سوريا ساحة الأمويين المحافظات السورية

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