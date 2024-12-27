الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

أصدرت السلطات الصينية حكمًا بالإعدام على سائق يبلغ من العمر 62 عامًا تسبب في حادث دهس مروع أودى بحياة 35 شخصًا وأصاب أكثر من 40 آخرين.

الاعدام لسائق صيني قتل35شخص

الحادث، الذي وقع بالقرب من مركز "جو هاي" الرياضي في جنوب الصين، أثار صدمة واسعة في البلاد وأظهر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الحادث وعواقبه الكارثية.

ALERT - BRAIN CAR ATTACK IN CHINA - At least 35 dead and 43 injured in #China in #Zhuhai, after a ram car attack. A 62-year-old man was arrested as he fled the scene. (CNN) pic.twitter.com/dRPD8vXvIh — Direct_News24 (@NewsDirect24) November 12, 2024

وبحسب بيان الشرطة، فإن السائق نفذ جريمته بدافع الغضب بسبب عدم رضاه عن نتيجة تسوية طلاقه.

وذكرت السلطات أنه تم العثور عليه وهو يؤذي نفسه؛ ما أدى إلى إصابات خطيرة في رقبته جعلته فاقدًا للوعي وغير قادر على الاستجواب في البداية.

وقع الحادث أثناء ممارسة الناس للرياضة قرب المركز الرياضي، الذي أعلن بدوره إغلاق أبوابه حتى إشعار آخر.

حادث أثار الغضب في الصين

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن المحكمة أصدرت حكم الإعدام بعد تحقيقات أكدت تعمد السائق تعريض حياة العامة للخطر بشكل متعمد.

يُذكر أن هذا الحادث أثار حالة من الغضب العام في الصين، حيث طالب المواطنون بإنزال أشد العقوبات بحق الجاني، في ظل تصاعد المخاوف من استخدام المركبات كأسلحة في الجرائم الفردية.

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