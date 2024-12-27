ضبط طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمى بالدقهلية (صور)

ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائى، حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بقرية الديرس التابعة لمركز ومدينة أجا للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

الرقابة على منافذ الأغذية استعدادًا لاحتفالات رأس السنة الميلادية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتشديد الرقابة على منافذ الأغذية، استعدادًا لـ احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

رافق وكيل الطب الوقائى فى الحملة الدكتورة لبني عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية والدكتورة هالة السعيد مدير إدارة أجا وفريق أغذية الإدارة.

ضبط أكثر من طن ونصف مخلل مشكل

وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة أسفرت عن ضبط أكثر من طن ونصف مخلل مشكل وإعدام ما يزيد عن 200 كيلو لتغير الخواص، كما تم سحب عينات من الباقي وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات وإخطار مجلس المدينة لإغلاق المكان.

استمرار الحملات المكثفة على منافذ تداول الأغذية

فيما أكدت الدكتورة لبنى عابد استمرار الجملات المكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة ضمن الخطة الموضوعة، وذلك للاطمئنان لسلامة الأغذية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم.

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