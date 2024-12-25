ضبط 38 طن زيتون مخلل مجهول المصدر بالشرقية

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة.

وجاء ذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وعودة هيبة الدولة إلى التجار وأصحاب المحال التجارية.

تشكيل حملة تموينية مكبرة بالعاشر من رمضان

و شُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديرية ومحمد قوره وحاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة أبو طالب صلاح الدين ومجدي فرج من حملة قطاع وسط الشرقية،وكذا عاطف عراقي رئيس قطاع جنوب الشرقية و مصطفى بيومي رئيس الرقابة التموينيه بالعاشر من رمضان، للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مدينة العاشر.

ضبط مخزن مخللات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مخللات وبالتفتيش داخل المخزن تم التحفظ على كمية من الزيتون المخلل بدون أي بيانات عليها ومجهولة المصدر قدرها 32 طن ونصف زيتون بدون أي بيانات، كما تم ضبط كمية من مسلتزمات الإنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبه بالمستندات الدالة على مصدرها قدرها 6 طن حيث تم التحفظ عليها بموجب الإقرار اللازم على صاحب المخزن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13911 أول العاشر لسنة 2024.

وتم التحفظ على السلع المضبوطة وتحرير محاضر الجنح اللازمة ووالمضبوطات تحت تصرف النيابة وذلك اعمالا بالقانون وحماية المواطنين من التجاوزات التموينية

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