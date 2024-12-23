الإثنين 23 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الدقهلية: إصدار تراخيص لـ34 معملًا مستوفيا للشروط

معاينة 36 معملًا
معاينة 36 معملًا بنطاق 11 مركزا في الدقهلية، فيتو

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

معاينة 36  معملًا  بنطاق 11 مركزا في الدقهلية 


وأوضح وكيل الوزارة  أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36  معملًا  بنطاق 11 مركزًا على مستوى المحافظة هى (المنصورة - أجا - السنبلاوين -بلقاس - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة  - نبروه).

 

تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط

بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة العلاج الحر الاشتراطات الصحية المنشات الطبية صحة الدقهلية صحة الدقهلية مدير إدارة العلاج الحر مستوى المحافظة صحة الدقهلية الاشتراطات على مستوى المحافظة لمنشآت الطبية وزارة الصحة

مواد متعلقة

مدير صحة الشرقية يتابع حالات مصابي حادث الطريق الإقليمي ببلبيس

إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة والتكيف الصحي مع التغيرات المناخية.. وزيرة البيئة: نهدف لخفض أحمال التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية.. وتصور متكامل يشمل صحة الإنسان والحيوان

صحة سوهاج تبحث تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم بالمدارس

مديرة صحة العاشر من رمضان: استمرار مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
ads

الأكثر قراءة

الكرملين يحسم الجدل بشأن طلب أسماء الأسد الطلاق من بشار

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 18 يصل لهذا المستوى

اصطدام 3 سيارات بشدة يثير المخاوف، لحظة وقوع حادث الشاطبي (فيديو)

ارتفاع الدولار فى البنوك صباح اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

أكبر غلطة في تاريخ الأهلي، ميدو يهاجم كهربا لرفضه تحية الجمهور ويوجه رسالة للإدارة

موعد إعلان نتيجة كلية الشرطة وطرق إخطار الطلاب بها

قبل بدء تطبيقه بأيام، شروط الخروج على المعاش المبكر 2025

منوعات

المزيد

اعتقال أمريكي أضرم النيران بامرأة نائمة في مترو أنفاق بروكلين

توقعات الأبراج 2025، هل تنتهي الحرب الإسرائيلية على غزة؟

حظك اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، سعادة وفرح وتخلص من نزاعات وحظ في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الإثنين 23-12-2024، حب وتغلب على مشكلات صحية في انتظار مواليد هذه الأبراج

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أشهر صيغ الاستعاذة من الشيطان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم اليومي، نص أذكار الصباح والمساء

صلة الرحم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الرعد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 23 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية