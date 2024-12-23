صحة الدقهلية: إصدار تراخيص لـ34 معملًا مستوفيا للشروط

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.

معاينة 36 معملًا بنطاق 11 مركزا في الدقهلية



وأوضح وكيل الوزارة أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36 معملًا بنطاق 11 مركزًا على مستوى المحافظة هى (المنصورة - أجا - السنبلاوين -بلقاس - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة - نبروه).

تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط

بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.



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