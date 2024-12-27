تعديل جدول تشغيل القطار الكهربائى اليوم لهذا السبب

تُعدل الشركة المشغلة لـ القطار الكهربائي مواعيد التشغيل، اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، لمدة يوم واحد، فقط بمناسبة الماراثون الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنظم وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع اللجنة العليا لماراثون زايد ومجلس أبوظبي الرياضي، وشركة العاصمة، النسخة التاسعة من "ماراثون زايد"، المقرر انطلاقه في تمام الساعة الثامنة صباحًا، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويحمل الماراثون هذا العام جوائز بقيمة إجمالية تصل إلى 20 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى إجراء سحب على 200 رحلة عمرة، مما يجعله حدثًا رياضيًا وإنسانيًا مميزًا.

ودعت الوزارة جميع محبي الرياضة من مختلف الأعمار للمشاركة في الماراثون، الذي يعد جسرًا لتعزيز العلاقات الرياضية بين مصر والإمارات، إضافة إلى دوره في نشر الوعي الصحي والتشجيع على النشاط البدني.

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