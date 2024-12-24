الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير النقل يوافق على تخفيض 50% في اشتراكات مترو الأنفاق لعمال السكة الحديد

مترو
مترو
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أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أنه أثناء اللقاء مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل حصل رئيس النقابة على موافقة وزير النقل على تخفيضات 50% على اشتراكات المترو للعاملين بالسكك الحديد.

موفقة وزير النقل 

وأعلنت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد أنه تم عرض مطالب العمال بخصوص اشتراكات المترو التي يعاني منها العاملين بالسكة الحديد.

وقد وافق الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل مبدئيا علي منح العاملين اشتراكات مترو بتخفيض 50%.

وقد تم إعداد مذكرة من النقابة العامة للعرض على الوزير للحصول على الموافقة النهائية للتنفيذ.

 

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