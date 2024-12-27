الجمعة 27 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طبيب مناعة: دور البرد المنتشر "عائلي" ويصيب كل أفراد الأسرة

دور البرد المنتشر
دور البرد المنتشر

أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن دور البرد المنتشر ليس له مضاعفات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الإصابات هي عدوى عائلية تصيب كل أفراد الأسرة.

وأوضح أن العدوى الفيروسية المنتشرة علاجها بالتغذية الجيدة واستخدام خافض الحرارة، مؤكدا أنه يمكن الشفاء منها خلال أسبوع.

وتابع حديثه بأن يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من نوع عدوى فيروسية في نفس الموسم.

وقال الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، إن دور البرد المنتشر حاليًّا بين المصريين عبارة عن مجموعة فيروسات تنفسية قد تكون فيروس برد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو الإنفلونزا أو متحور كورونا.

وأوضح استشاري الحساسية والمناعة أن ٨٠ % من الإصابات يتم شفاؤها اعتمادًا على قوة المناعة في جسم الإنسان وتقضي على المرض، مع الراحة وشرب السوائل الدافئة.

هل يجب تناول مضاد حيوي؟

وأكد استشاري الحساسية والمناعة أنه لا يوجد حاجة لتناول مضاد حيوي لعلاج دور البرد المنتشر.

أكدت وزارة الصحة أهمية تطعيم الإنفلونزا مع بداية موسم الشتاء للحماية من مضاعفات فيروس الإنفلونزا خاصة، وأن فيروس الإنفلونزا يتعرض لتحورات متعددة تسبب حدة الإصابة والأعراض.

أهمية تناول تطعيم الإنفلونزا في موسم الشتاء 

من جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن تلقي تطعيم الإنفلونزا يمكنه أن يقلل من أعراض دور البرد المنتشر حاليا، والذي يعتبر أحد أنواع العدوى التنفسية المنتشرة في موسم الشتاء.

تطعيم الإنفلونزا 

وأوضح أهمية تطعيم الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر خطورة منهم الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى ضعف المناعة.

دور البرد المنتشر 

وأكد استشاري الحساسية والمناعة، أن دور البرد المنتشر حاليا تتمثل أعراضه في آلام وتكسير في العظام وارتفاع في درجة الحرارة ورشح وسعال والتهاب في الحلق، لافتا إلى أن أعراضه تتشابه مع أعراض فيروس الإنفلونزا، مؤكدا أن الحصول على التطعيم يقلل من حدة الأعراض.

وأوضح، استشاري أمراض الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح أن كل ٣ أشهر تعلن منظمة الصحة العالمية عن متحور جديد لفيروس كورونا.

متحور جديد لفيروس كورونا 

وأشار إلى أن هناك تحورًا عالميًّا لفيروس كورونا منذ شهر يوليو الماضي.

وحذر استشاري أمراض الحساسية والمناعة من استخدام حقنة البرد الموجودة في الصيدليات، مؤكدا أنها لا تعالج دور البرد المنتشر.

حقنة البرد كارثية

أوضح أنها حقنة كارثية تحتوي على كورتيزون ومسكن ومضاد حيوي ليس لها دور طبي وتحدث نوع من الراحة للمريض مؤقتا ولا تعالج الفيروس سواء الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي.

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فيروسات تنتشر في موسم الشتاء 

وقال استشاري الحساسية والمناعة إن العدوى المنتشرة حاليا نوع من ٤ فيروسات تظهر في موسم الشتاء، إما فيروس الإنفلونزا أو البرد أو الفيروس المخلوي التنفسي أو تحورات فيروس كورونا.

وأوضح أنه لا داعي لارتداء الكمامة بشكل إجباري إلا إذا كان هناك إنسان مصاب بعدوى، ومضطر للنزول للعمل والخروج، فعليه ارتداء الكمامة وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يمكنهم ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة تحسبا لمنع انتقال عدوى لهم

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