روتين أسبوعي للعناية بالشعر باستخدام مكونات من مطبخك

العناية بالشعر لا تتطلب دائمًا شراء منتجات باهظة الثمن أو الاعتماد على مستحضرات تحتوي على مواد كيميائية، بل يمكن تحقيق نتائج مذهلة باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في مطبخك.





أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن هناك العديد من المواد الطبيعية الموجودة في مطبخك، والتي يمكنك الاستعانة بها في عمل روتين لشعرك يوفر له عناية شاملة.



روتين لمدة أسبوع لشعر صحي وجميل



في هذا التقرير، تقدم خبيرة العناية بالشعر، روتينًا أسبوعيًا طبيعيًا للعناية بالشعر باستخدام مواد موجودة في كل مطبخ؛ مثل البيض، الزبادي، زيت الزيتون، والعسل، يهدف إلى تقوية الشعر، وتغذيته، وحمايته من التلف.



العناية بالشعر شتاءا



اليوم الأول: تغذية الشعر باستخدام قناع البيض وزيت الزيتون

الفائدة: البيض غني بالبروتينات التي تعزز قوة الشعر وتمنع تكسره، بينما زيت الزيتون يرطب فروة الرأس ويمنح الشعر لمعانًا.



الوصفة:

اخفقي بيضة واحدة (للشعر القصير) أو بيضتين (للشعر الطويل).

أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

امزجي جيدًا وضعي الخليط على فروة الرأس والشعر.

اتركيه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد (لمنع تكتل البيض) وشامبو خفيف.

التكرار: يُستخدم هذا القناع مرة واحدة في الأسبوع.



اليوم الثاني: غسل الشعر وترطيبه بالزبادي والعسل

الفائدة: الزبادي ينظف فروة الرأس ويرطبها، بينما العسل يغذي الشعر ويحسن نعومته.

الوصفة:

امزجي نصف كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر.

التكرار: يُستخدم هذا العلاج مرتين في الأسبوع للشعر الجاف، ومرة واحدة للشعر العادي أو الدهني.



اليوم الثالث: تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون

الفائدة: تدليك فروة الرأس يساعد على تحسين الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر. زيت الزيتون يرطب الشعر ويمنع التقصف.

الطريقة:

سخني 2-3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون حتى يصبح دافئًا (وليس ساخنًا).

دلكي فروة رأسك بحركات دائرية لمدة 10 دقائق.

غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركي الزيت لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

التكرار: مرتين في الأسبوع.



اليوم الرابع: استراحة للشعر

دعي شعرك يتنفس دون تطبيق أي علاجات أو زيوت. يمكنك غسل شعرك بالماء فقط إن شعرت بالحاجة.

اليوم الخامس: قناع البيض والعسل لتقوية الشعر

الفائدة: الجمع بين البيض والعسل يعزز مرونة الشعر ويقلل من تقصفه.

الوصفة:

امزجي بيضة واحدة مع ملعقتين كبيرتين من العسل.

طبقي الخليط على الشعر بالكامل.

اتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد وشامبو خفيف.

التكرار: مرة واحدة في الأسبوع.



اليوم السادس: غسل الشعر بزيت الزيتون والماء الدافئ

استخدمي زيت الزيتون كبلسم طبيعي بعد غسل الشعر.

بعد غسل الشعر بالشامبو، ضعي بضع قطرات من زيت الزيتون على أطراف الشعر ودلكيها بلطف. اتركيه لمدة 5 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الفائدة: يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويقلل من الهيشان.



اليوم السابع: ماسك زبادي وزيت الزيتون لإصلاح الشعر

الفائدة: هذا المزيج يعمل على إصلاح الشعر التالف وترطيبه بعمق.

الوصفة:

امزجي نصف كوب من الزبادي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طبقي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسليه بالماء الفاتر.

التكرار: مرة واحدة أسبوعيًا.

نصائح للعناية بالشعر

نصائح تساعدك في العناية بالشعر مع هذا الروتين



شرب الماء: الترطيب الداخلي مهم جدًا لصحة الشعر.

استخدام منشفة قطنية: لتجفيف الشعر بلطف وتقليل التكسر.

تجنب الأدوات الحرارية: حاول الحد من استخدام أدوات التصفيف الحرارية، واستخدمي واقيًا حراريًا عند الحاجة.

تقليم الشعر بانتظام: لمنع الأطراف المتقصفة.



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