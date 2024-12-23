العناية بالشعر خلال فترة انقطاع الطمث باستخدام المواد الطبيعية

فترة انقطاع الطمث، هي مرحلة طبيعية في حياة المرأة، ولكنها قد تترافق مع تغييرات هرمونية تؤثر على الصحة العامة، بما في ذلك صحة الشعر.



خلال مرحلة انقطاع الطمث، قد تلاحظ المرأة تساقطًا للشعر، جفافًا، ضعفًا، أو فقدانًا للحيوية واللمعان، مما يتطلب العناية بالشعر خلال هذه الفترة للحفاظ على قوته وصحته، ويُفضل الاعتماد على المواد الطبيعية لتقليل الأضرار الكيميائية التي قد تزيد المشكلة سوءًا.

انقطاع الطمث ومواجهته



التغيرات الهرمونية وتأثيرها على الشعر



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أنه خلال فترة انقطاع الطمث، ينخفض إنتاج هرموني الإستروجين والبروجستيرون بشكل ملحوظ.



وهذان الهرمونان يلعبان دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الشعر من خلال تعزيز نموه وتقليل تساقطه.



مع انخفاض مستوياتهما، قد يصبح الشعر أضعف وأكثر عرضة للتساقط. إضافةً إلى ذلك، قد يرتفع مستوى هرمون التستوستيرون، مما يؤدي إلى تقلص بصيلات الشعر وبالتالي تساقطه.

وأضافت الدكتورة هدى، أن التغيرات الهرمونية ليست العامل الوحيد المؤثر؛ فهناك عوامل أخرى؛ مثل الإجهاد، سوء التغذية، أو قلة شرب الماء قد تؤدي أيضًا إلى تفاقم مشاكل الشعر.

العناية بالشعر باستخدام المواد الطبيعية



يمكن للمواد الطبيعية أن تكون حلًا فعالًا ومستدامًا لتحسين صحة الشعر أثناء انقطاع الطمث. وإليك بعض النصائح والوصفات التي تعتمد على مواد طبيعية:

1. الزيوت الطبيعية لتغذية الشعر

زيت جوز الهند: يساعد زيت جوز الهند في ترطيب فروة الرأس وتقوية الشعر من الجذور. يمكن تدليك فروة الرأس بملعقتين من زيت جوز الهند الدافئ وتركه لمدة ساعة قبل غسله.



زيت الأرجان: يحتوي زيت الأرغان على مضادات أكسدة وأحماض دهنية تعيد للشعر نعومته ولمعانه. يُستخدم بتدليكه على الشعر بعد غسله.

زيت الخروع: يُحفز زيت الخروع نمو الشعر بفضل احتوائه على أحماض دهنية وفيتامين E. يمكن استخدامه مرة أسبوعيًا مع تدليك فروة الرأس بلطف.

زيوت طبيعية للشعر



2. الأعشاب الطبيعية لتقوية الشعر

الحلبة: تُعد بذور الحلبة غنية بالبروتينات والليسيثين التي تعزز من قوة الشعر وتقلل من تساقطه. يمكن نقع ملعقتين من بذور الحلبة في الماء طوال الليل، وطحنها في الصباح للحصول على عجينة تُوضع على الشعر لمدة نصف ساعة ثم تُغسل.



الروزمارين (إكليل الجبل): يُنشط الروزمارين الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يُحفز نمو الشعر. يمكن غلي أوراق الروزمارين في الماء واستخدام المستخلص كشطفة نهائية بعد غسل الشعر.



3. الأقنعة الطبيعية لعلاج الجفاف

قناع الأفوكادو والعسل: الأفوكادو غني بالدهون الصحية والعسل يعمل كمرطب طبيعي. يُمكن مزج نصف ثمرة أفوكادو مع ملعقة عسل وتوزيع الخليط على الشعر لمدة 20 دقيقة قبل غسله.



قناع البيض والزبادي: البيض يحتوي على البروتين الضروري لتقوية الشعر، بينما الزبادي يعمل كمرطب. يُخلط بياض بيضة مع ملعقتين من الزبادي ويُطبق على الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل.



4. شطف الشعر بالخل الطبيعي

خل التفاح: يُعيد خل التفاح توازن درجة الحموضة في فروة الرأس، مما يقلل من قشرة الرأس ويُعزز لمعان الشعر. يُمكن خلط ملعقتين من خل التفاح مع كوب من الماء واستخدامه كشطفة نهائية بعد غسل الشعر.



5. الترطيب المستمر لفروة الرأس والشعر

جل الألوفيرا: الألوفيرا مرطب طبيعي يحتوي على إنزيمات تُحسن صحة فروة الرأس وتُقلل من الجفاف. يمكن وضع جل الألوفيرا النقي مباشرة على فروة الرأس وتركه لمدة 20 دقيقة ثم غسله بالماء الفاتر.



6. التغذية السليمة لدعم صحة الشعر

تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا-3 مثل الأسماك الدهنية، وعين الجمل، وبذور الشيا.

التركيز على مصادر البروتين مثل البيض، واللوز، والعدس.



شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وفروة الرأس.

زيادة تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين C وفيتامين E والحديد.

نصائح تساعدك للعناية بالشعر خلال فترة انقطاع الطمث



تجنب المنتجات الكيميائية: يُفضل الابتعاد عن الصبغات والمنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية.

قص الأطراف بانتظام: قص أطراف الشعر كل 6-8 أسابيع يقلل من التقصف ويحافظ على مظهر صحي.

استخدام شامبو وبلسم طبيعيين: يُفضل اختيار المنتجات الخالية من الكبريتات والسيليكون لتجنب جفاف الشعر.

حماية الشعر من الحرارة: تقليل استخدام مجففات الشعر وأدوات التصفيف الحرارية يساعد في تقليل التلف.

الراحة النفسية وأثرها على صحة الشعر

تلعب الحالة النفسية دورًا مهمًا في صحة الشعر. الإجهاد والتوتر يساهمان في تساقط الشعر، لذا يُفضل ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا. كما أن النوم الجيد يُعزز من قدرة الجسم على التجدد ويساعد في تقوية الشعر.

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