روتين العناية بالشعر في يوم ممطر، الأيام الممطرة قد تكون تمثل بالنسبة للكثير من الفتيات من المشاكل التي تواجهها مع شعرها، فالرطوبة والمطر يمكن أن يؤديا إلى هيشان الشعر وتجعده، مما يفسد التسريحة ويجعل التحكم فيه أمرًا صعبًا.



ولكن، مع اتباع روتين يومي عملي ومناسب، يمكنكِ حماية شعركِ والحفاظ على مظهره مهما كانت الظروف الجوية.





أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الأيام الممطرة لا تعني أن عليكِ التضحية بمظهر شعركِ، فمن خلال اتباع بعض النصائح والاهتمام بروتين عناية مناسب، يمكنكِ الحفاظ على شعركِ بمظهر صحي وجميل دون فوضى.



العناية بالشعر خلال الأيام الممطرة

العناية بالشعر شتاءا



في هذا التقرير، نقدم لكِ نصائح وإرشادات للحفاظ على جمال شعركِ في الأيام الممطرة، وكيفية التعامل مع الرطوبة والمطر دون الإضرار به.



1. التحضير يبدأ قبل الخروج: اختيار المنتجات المناسبة



الروتين المثالي للعناية بالشعر في يوم ممطر يبدأ بتحضيره من الداخل والخارج:

اختيار الشامبو والبلسم المناسبين:

احرصي على استخدام شامبو وبلسم مرطّبين ولكن خفيفين، بحيث يحافظان على ترطيب الشعر دون أن يجعلاه ثقيلًا. الشعر الجاف أكثر عرضة للتجعد، بينما الشعر الصحي المَرِن يستطيع مقاومة الرطوبة.

استخدام كريمات أو سيروم مقاوم للرطوبة:

يُعتبر السيروم المقاوم للرطوبة أساسًا في أي روتين للأيام الممطرة. ضعي كمية صغيرة على شعركِ بعد غسله وتجفيفه بالمنشفة لحمايته من التهيش والتجعد.



2. التصفيف المناسب: اختيارات ذكية لمظهر يدوم طويلًا



تجنب ترك الشعر مفرودًا تمامًا:

الشعر المفرود يكون أكثر عرضة للتلف بفعل المطر، لذا جربي تسريحات تحافظ على تماسكه، مثل الكعكة المنخفضة، الضفائر، أو ذيل الحصان المرتفع.

تصفيف الشعر بطريقة طبيعية:

في الأيام الممطرة، الأفضل هو احتضان ملمس شعرك الطبيعي بدلًا من محاولة جعله مفرودًا تمامًا. استخدمي منتجات مثل كريم التصفيف لتعزيز التموجات الطبيعية.

استخدام أدوات تصفيف الشعر بحذر:

إذا كنتِ تفضلين استخدام مكواة الشعر، تأكدي من استخدام واقٍ من الحرارة وتثبيت النتيجة برذاذ مقاوم للرطوبة. ومع ذلك، من الأفضل تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية في مثل هذه الأيام لتجنب أضرار إضافية.



3. الحماية الخارجية: الغطاء المثالي للشعر

القبعات والشالات:



يعتبر ارتداء قبعة أنيقة أو شال مناسب لحماية شعركِ من المطر والرطوبة خيارًا مثاليًا، خصوصًا إذا كنتِ مضطرة للتنقل كثيرًا.

مظلة صغيرة دائمًا في حقيبتك:

قد تبدو هذه نصيحة تقليدية، لكن وجود مظلة معكِ دائمًا يمكن أن يخلصكِ من الكثير من المشاكل التي قد يسببها المطر لشعركِ.



4. التعامل مع الشعر بعد البلل

التجفيف بلطف:



إذا تعرض شعركِ للمطر، استخدمي منشفة قطنية لتجفيفه بلطف دون فرك، لأن الفرك يسبب الهيشان.

تجنب استخدام المجفف مباشرة:

بعد أن يصبح شعرك جافًا نسبيًا، يمكنكِ استخدام مجفف الشعر على درجة حرارة منخفضة لتجنب التلف.



5. حماية الشعر من الداخل: التغذية والترطيب



شرب كميات كافية من الماء:

الرطوبة الخارجية قد تكون عالية، لكن ذلك لا يعني التخلي عن ترطيب شعركِ من الداخل. تأكدي من شرب الماء الكافي للحفاظ على رطوبة شعركِ الطبيعية.

تناول الأطعمة المغذية:

الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية مثل السلمون، الأفوكادو، والمكسرات تساعد على تقوية الشعر وجعله أكثر مقاومة للتلف.



6. التعامل مع أنواع الشعر المختلفة في الرطوبة



للشعر الكيرلي أو المموج:

استخدمي كريمات مخصصة لتعزيز التموجات وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول، لأنها قد تزيد من الجفاف.

للشعر الناعم:

اختاري بخاخات خفيفة توفر الثبات دون أن تجعل الشعر دهنيًا أو ثقيلًا.

للشعر الكثيف:

يمكن أن تكون الزيوت الطبيعية مثل زيت الأرجان حلًا مثاليًا للحفاظ على نعومة الشعر وتقليل حجمه في الأيام الممطرة.

العناية بالشعر



7. نصائح إضافية لتجنب الفوضى



الابتعاد عن لمس الشعر باستمرار:

لمس الشعر بشكل متكرر أثناء اليوم يمكن أن ينقل الرطوبة والدهون من يديكِ إلى شعرك، مما يؤدي إلى هيشانه.

التخلي عن الفرشاة في الطقس الرطب:

استخدمي مشطًا واسع الأسنان بدلًا من الفرشاة لتقليل التشابك دون إحداث فوضى في الشعر.

منتجات تثبيت الشعر:

استخدمي بخاخات تثبيت خفيفة تحافظ على شعركِ في مكانه دون أن تجعله قاسيًا أو يبدو غير طبيعي.



8. وصفات منزلية لمقاومة الرطوبة



جل الألوفيرا (الصبار):

استخرجي جل الصبار الطبيعي وضعيه على شعركِ لتقليل التجعد وحمايته من الرطوبة.

خلطة ماء الورد والجلسرين:

اخلطي ملعقة صغيرة من الجلسرين مع ماء الورد ورشي الخليط على شعركِ لتهدئته ومنحه لمعانًا صحيًا.



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