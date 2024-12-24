الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 7 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح ناري في دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن  ضبط 7  قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

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كما تم ضبط 3 قطع سلاح نارى غير مرخصة عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)بحوزة (7 متهمين "لــ 6 منهم معلومات جنائية").

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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