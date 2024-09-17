مفاجأة.. هل يتم إيقاف حمو بيكا عن الغناء بعد عودته من أمريكا؟
يبدو أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بدأ الدخول في نفق مظلم من جديد، بسبب فيديوهاته الساخرة التي أثارت غضب نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعدما ظهر في فيديو وهو يروج لحفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية.
حقيقة إيقاف بيكا عن الغناء بعد العودة من أمريكا
في هذا السياق، كشف مصدر من نقابة المهن الموسيقية، حقيقة إيقاف بيكا عن الغناء بعد عودته من أمريكا، وذلك بعد التصريحات الأخيرة للفنان مصطفى كامل، التي أعرب فيها عن غضبه من طريقة بيكا الساخرة.
وقال المصدر إن الفنان مصطفى كامل، كان من المقرر أن يعلن إيقاف بيكا عن الغناء، ولكنه تراجع في قراره بعد الحديث مع أعضاء مجلس النقابة، واكتفى بلفت نظره، وعدم تكرار ما فعله مره أخرى.
وأكد المصدر لـ"فيتو" أن الفنان مصطفى كامل، قد يتخذ قرارا بإيقاف بيكا عن الغناء، وتغريمه ماليًا في حالة عدم الالتزام بتحذيرات النقابة مرة أخرى.
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