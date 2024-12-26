المتهمون بالتحرش واستعراض القوة بمدينة نصر يستأنفون على حكم سجنهم

تقدم 3 عاطلين متهمين بالتحرش بفتيات واستعراض القوة وترهيب المواطنين، وتبديد الممتلكات وحيازة سلاح، باستئناف أمام نيابة مدينة نصر على الحكم الصادر بحقهم بالسجن 3 سنوات وتعويض 200 ألف جنيه للمجني عليهم.



البداية كانت عندما ألقت قوات الأمن القبض على 3 متهمين إثر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو تظهر تحرش مجموعة من الشباب ببعض الفتيات أثناء سيرهن في أحد الشوارع بالقاهرة.

وبإجراء الفحص والتحريات، تم تحديد هوية مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، وعثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وفقًا لما تم تصويره.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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