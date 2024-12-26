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حوادث

ضبط مطرب مهرجانات شهير لهروبه من أحكام وحيازة سلاح أبيض بالزمالك

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على مطرب مهرجانات شهير لهروبه من أحكام وسلاح أبيض بمنطقة الزمالك.

بدأت الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط المطرب لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

عقوبة حيازة السلاح منتهي الترخيص


وأوضح مصدر أن القانون أباح البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء رخصة السلاح بثلاثة أشهر ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

وأضاف ناجي: عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

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مديرية أمن القاهرة بمنطقة الزمالك مطرب مهرجانات

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