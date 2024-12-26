موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المصري في الدوري

حقق النادي الأهلي، فوزا مثيرا على حساب نظيره المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي مع نظيره إنبي يوم الإثنين المقبل الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري في الجولة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والمصري

وسجل يحيى عطية الله الهدف الأول لصالح الأهلي في الدقيقة 39 من ركلة حرة مباشرة سددها الظهير المغربي على يسار حارس مرمى المصري.

بينما سجل أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 90+5 من زمن اللقاء.

تشكيل الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل المصري أمام الأهلي

جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، سامادو أتدجيكو، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي ،عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، حسن علي، أحمد عيد، سمير فكري، خالد الغندور، محمد مخلوف، حسين فيصل، بابا بادجي، صلاح محسن.

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يتقدم الأهلي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة، فيما يتراجع فريق النادي المصري إلى المركز الخامس ويتوقف رصيده عند 11 نقطة.

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