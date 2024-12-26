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رياضة

على رأسهم مصطفى شوبير، بدلاء الأهلي أمام المصري في الدوري الممتاز

الأهلي
الأهلي

أعلن مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي اليوم الخميس، على ملعب “برج العرب” في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي أمام المصري: مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - أكرم توفيق- محمد مجدي أفشة - عمر الساعي - سمير محمد - كريم الدبيس - أحمد نبيل كوكا.

تشكيل الأهلي أمام المصري 

جاء تشكيل الأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال وياسر إبراهيم وأشرف داري ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية.

خط الهجوم: وسام أبو علي وبيرسي تاو وحسين الشحات.

مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

ويدخل النادي الأهلي مباراة المصري بدوافع كبيرة وذلك عقب الفوز العريض الذي حققه المارد الأحمر في مباراته الأخيرة بنتيجة 6-1 علي حساب نظيره شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.   

كما يأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز أمام المصري لعودة لنغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز وذلك عقب تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي. 

أما فريق المصري يدخل المباراة رافعا شعار لا بديل عن الفوز وذلك بعد التعثر الأخيرة للفريق في بطولة الدوري أمام حرس الحدود بعدما تعادل الفريقين سلبيًا بدون أهداف. 

كما يتطلع المصري لتحقيق الفوز أمام الأهلي من أجل تخطي الزمالك وبيراميدز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز.  

حكام مباراة الأهلي والمصري في الدوري 

ترتيب الاهلي والمصري في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، فيما يقع فريق  النادي المصري في المركز الثالث برصيد 11 نقطة. 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

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