الأربعاء 25 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قبل صدام الغد، تعرف علي أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

الأهل والمصري
الأهل والمصري

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه المصري البورسعيدي مساء غد الخميس على ستاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي 

 

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر في ثلاث مناسبات، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين، أنا الثالثة كانت في الجولة الأولي من الموسم الحالي 2024/2023 وسجل أهداف الأحمر، رضا سليم وكريم فؤاد هدف لكل منهم، وبيرسي تاو هدافين.

 

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري  

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – سمير محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي 

 

غيابات الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.  

 

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس  على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الأهلى والمصرى المصري المصري البورسعيدي الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

تعرف على مدة غياب رضا سليم عن الأهلي بعد إصابته

ads

الأكثر قراءة

استبعاد كهربا وعودة عمر كمال، قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة، ورواسب الطمي في حوض التوربينات تثير القلق

تكليفات حاسمة من السيسي لوزير التربية والتعليم بحضور مدبولي

الجيش التركي يقصف سد تشرين في سوريا

حرق مقام الشيخ يبرق فى سوريا والسلطات تفرض حظر تجول بحمص (فيديو)

ارتفاع أسعار البيض في الأسواق اليوم الأربعاء 25-12-2024

تعادل مثير بين الإسماعيلي وحرس الحدود في الدوري المصري

" العدل " تضع شرطا أساسيا لاستكمال استخراج التوكيل من الشهر العقاري

منوعات

المزيد

جورجينا تنشر كواليس احتفالها بالعام الجديد مع رونالدو داخل الكهف (فيديو)

وسط إجراءات أمنية مشددة، سوريا تحتفل بعيد الميلاد وسقوط نظام الأسد

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 100 ألف حبة كبتاجون في العراق

أبو ظبي تستعد لإطلاق أول خدمة سيارات أجرة طائرة في العالم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على سعر النحاس اليوم الأربعاء 25 - 12 - 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

أحدث أسعار النحاس اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أبطال الشتاء في الدوريات الخمس الكبرى موسم 2024-2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القمر وفضائلها والأحاديث الواردة فيها

الصلاة والزكاة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 110 بسورة البقرة

الأزهر: ادعاء معرفة الغيب حرام شرعًا.. واستضافة المنجمين على الفضائيات ترسيخ للخرافات

المزيد
الجريدة الرسمية