قبل صدام الغد، تعرف علي أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

يلتقي النادي الأهلي مع منافسه المصري البورسعيدي مساء غد الخميس على ستاد “برج العرب”، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر في ثلاث مناسبات، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين، أنا الثالثة كانت في الجولة الأولي من الموسم الحالي 2024/2023 وسجل أهداف الأحمر، رضا سليم وكريم فؤاد هدف لكل منهم، وبيرسي تاو هدافين.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس – عمر كمال

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو – سمير محمد

خط الهجوم: وسام أبو علي

غيابات الأهلي أمام المصري

واستبعد كولر من قائمة الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد كلا من: كهربا، يوسف أيمن، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هاني، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويواجه الأهلي نظيره المصري فى الثامنة مساء غد الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية وتنقل المباراة على شاشة أون سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويبحث الأهلي عن استعادة الانتصارات في الدوري بعد تعادله الأخير فى الدوري سلبيًّا أمام البنك الأهلي.

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