أخبار الاقتصاد اليوم: المركزي يثبت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس....مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماعات 2024

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 25.27 % و25.28% و75.27 % على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 75.27.%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ويأتي قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة، وفقا لتوقعات خبراء الاقتصاد وأسواق المال، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، بارتفاع صنفين من الأسماك مقابل 5 أصناف آخرين، مقابل استقرار سعر الأسماك الأخرى في سوق العبور للجملة.

أسعار الأسماك اليوم

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

أسعار الأسماك اليوم

سعر السمك اليوم في سوق العبور 26-12-2024

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 68 إلى 76 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 63 إلى 67 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 250 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أسعار الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا تراوح ما بين جنيه وجنيهين في الأسواق، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

اسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الفراخ البيضاء، اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

اسعار الفراخ اليوم

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك، اليوم الخميس، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 83.5 جنيه، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

"التجاري الدولي" ينجح في إتمام ثاني عملية توريق لشركة وان فاينانس بقيمة 679 مليون جنيه

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- عن إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي. وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.



حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس). ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.



وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو."



ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: "نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية". ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد".

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار

قال الدكتور حسن الصاوي، أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة:"الدولة تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل صندوق النقد الدولي".

سعر الدولار بعد فوز ترامب وطلب صندوق النقد

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "العربية بيزنس" المذاع على قناة "العربية" أن صندوق النقد الدولي يستهدف وصول سعر الدولار في مصر ما بين 55 إلي 60 جنيها، ولكن بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية توقع ألا يتجاوز الـ52 جنيها، معقبا: الرابط أننا نلعب سياسة وليس اقتصادا.

من يتحكم في سعر الدولار بمصر؟

وأوضح أن من يتحكم في الاقتصاد المصري هو السياسات الدولية، وليس الاقتصاد المصري وصادراته ووارداته وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس وعائدات السياحة ولا كل العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان.

مدبولى...توجيهات بإنهاء البرنامج الجديد لدعم الصادرات خلال 3 أشهر … الصناع..مطلوب 50 مليار جنيه حد أدنى لرد الأعباء التصديرية.. أهمية تحسين بيئة الاستثمار لتشجيع ريادة الأعمال

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية. متوقعا أن يتجاوز معدل النمو العام المقبل الـ4%. وأضاف في لقاء عقده مع عدد من المستثمرين بمختلف القطاعات، أن الدولة حريصة على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية من القطاع الخاص.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة حريصة على وجود مشروعات كبيرة لجذب الاستثمارات وتشجيعها، بالرغم من وجود تحديات. وقال انه على الرغم كل الظروف الاقتصاد المصرى استطاع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية ونستهدف نسب تتجاوز الـ 4% السنة المقبلة واشار الى اننا نتوقع وصول معدلات التضخم لمستويات بين 12 و13% بنهاية 2025

ووفقا لتصريحات السيسي، أكد ضرورة التركيز على الصناعة والعمل على تطوير القطاعات الصناعية. وشهد عام 2024 جهود من الدولة لتشجيع الاستثمار وتوطين الصناعة حيث تعمل الدولة على تهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية، وتلعب اتفاقيات الاستثمار الدولية دورًا رئيسيًّا في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.

"تصديري الصناعات الكيماوية": مطلوب 50 مليار جنيه حدا أدنى لرد الأعباء التصديرية

طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بزيادة موازنة صندوق تنمية الصادرات إلى 50 مليار جنيه كحد أدنى للوصول للمستهدف من زيادة الصادرات إلى 100 مليار جنيه.

أكد أبو المكارم خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي أمس الأربعاء، مع مجموعة من المستثمرين على الصعوبات التي سيواجهها المصدرون بسبب انخفاض أرقام رد الأعباء التصديرية بنسبة تصل إلى 70% عما كان عليه.

مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة

وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية؛ لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة

مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة

واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.



وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.

وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من المجالات.

البورصة: بالم هيلز للتعمير تتقدم بطلب لتخفيض رأس المال إلى 5.759 مليار جنيه

كشفت إدارة البورصة، عن قيام شركة بالم هيلز للتعمير، بالتقدم بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 5.883 مليار جنيه إلى 5.759 مليار جنيه، بتخفيض قدره 123.4 مليون جنيه، عن طريق إعدام أسهم خزينة البالغ عددها 61.7 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه، وأن المستندات المقدمة من الشركة جار فحصها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

بلتون تتقدم بإقرار نظام الإثابة والتحفيز

وعلى جانب آخر، أعلنت البورصة تلقي شركة بلتون القابضة، بيان الإفصاح وفقا لأحكام المادة رقم (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية، بشأن إقرار نظام الإثابة والتحفيز لأعضاء مجلس الادارة التنفيذيين والمديرين والعاملين بالشركة وشركاتها التابعة، من خلال نظام منح أسهم مجانية، وذلك بغرض السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في إقرار النظام المقترح، طبقًا للمادة رقم (50) من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والمادة (61) من الإجراءات التنفيذية لها، وأنه جارى فحص المستندات واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

تداولات نهاية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس 26-12-2024، آخر جلسات الأسبوع، ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.187 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه.

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