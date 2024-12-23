أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري في سوق العبور

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، بارتفاع 6 أصناف من الأسماك على رأسها البلطي والجمبري في سوق العبور للجملة.

أسعار السمك والجمبري اليوم

«فيتو» تستعرض سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، في السطور التالية:

اسعار السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز من 69 إلى 73 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر البلطي متوسط الحجم من 66 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر قشر بياض من 150 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

اسعار السمك

أسعار السمك اليوم في سوق العبور

تراوح سعر بياض أملس بلدي من 100 إلى 150 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة خليجي من 70 إلى 85 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر المكرونة سويسي من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

اسعار السمك

سعر السمك اليوم

تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 70 إلى 110 جنيهات للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك موسى من 180 إلى 320 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو السبيط، من 180 إلى 320 جنيها، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

ترواح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 135 جنيهًا.

اسعار السمك

أسعار كيلو السمك اليوم

تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 150 إلى 250 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 140 جنيهًا. تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا. تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 300 جنيه. تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.

اسعار السمك

أسعار السمك اليوم

تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 230 جنيهًا، بانخفاض 15 جنيهًا عن سعره السابق.

تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 680 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 175 جنيهًا حسب الحجم، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

تراوح سعر سمك مازاليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.

اسعار السمك

سعر السمك والجمبري في سوق العبور

تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر سمك باغة من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو. تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.

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