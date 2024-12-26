الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

سعر سبائك الذهب،
سعر سبائك الذهب، فيتو

 سبائك الذهب، استقرت أسعارسبائك الذهب في الأسواق بحركة تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، حيث بلغ سعر السبيكة 1 جرام عيار 24 نحو 4780 جنيهًا، وذلك قبل انعقاد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، لحسم أسعار الفائدة.
 

أسعار سبائك الذهب 

 وتعتبر سبائك الذهب هي الملاذ الآمن والأكثر بحثًا على محركات البحث. 

<span style=
سبائك الذهب، فيتو

وترصد “فيتو” في السطور التالية أسعار سبائك الذهب، من خلال تحديث لحظي: 

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب مساء اليوم 

أسعار سبائك الذهب اليوم 

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام بــ 4780 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام بــ 11535 جنيهًا.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرامات  بــ 46500 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام  بــ 464800 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بــ 4585254 جنيهًا.
<span style=
سبائك الذهب، فيتو

الاستثمار في سبائك الذهب

 الاستثمار في سبائك الذهب من أشكال الاستثمار الشائعة، فهي ملاذ آمن للمستثمرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، حيث تعتبر إحدى الوسائل لحماية رأس المال من التضخم، لذا توجد العديد من الطرق للاستثمار في الذهب، مثل شراء  سبائك الذهب أو الذهب المستعمل.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب ببداية تعاملات اليوم

كيفية حساب المصنعية على سبائك الذهب؟

 وهناك مصنعية على سبائك الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل عيار 24، وعيار 22، وعيار 18.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

سبائك الذهب 
سبائك الذهب 

ماذا تعرف عن سبائك الذهب؟ 

 سبائك الذهب هي كتلة من الذهب الخالص أو عالي النقاوة، وتصل نسبة نقاوتها لـ 99%، ويتم صنعها عن طريق صهر الذهب وصبه في قوالب معينة وفق معايير صارمة وتدمغ بعد ذلك حسب القوانين، وتعاقب القوانين على أي تلاعب في مواصفاتها المحددة وبالنسبة لسبائك الذهب ذات الأوزان الخفيفة، تصنع من صفائح الذهب، وذلك بطريقة ختمها أو طبعها ودمغها للحصول على الشكل المراد بينما يتم تذويب الذهب وسكبه في قوالب معينة للحصول على السبائك ذات الأوزان الثقيلة. 

<span style=
سبائك الذهب

لماذا يعتبر الاستثمار في سبائك الذهب خيارًا ذكيًّا؟

الاستثمار فى سبائك الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا ومن هذه المميزات:

  • يعد الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى سبائك الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي اليوم أسعار الفائدة سعر الفائدة اليوم أسعار سبائك الذهب اسعار سبائك الذهب اليوم سعر سبيكة الذهب الذهب

مواد متعلقة

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

سعر الذهب صباح اليوم الخميس قبل اجتماع البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك المصرية قبل ساعات من اجتماع البنك المركزى

تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

أسعار الذهب في الصاغة صباح اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024

خبير أسواق مال يكشف سر هبوط مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات 2024

أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر 13 قرارًا جديدًا اليوم

الحديث ممنوع في هذا الأمر، خبير اقتصادي يوجه رسالة قوية لـ مدبولي بعد لقائه برجال الأعمال

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

الأسواق تترقب آخر اجتماعات البنك المركزي بشأن الفائدة في 2024

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

اكتشفوا مخزنا للعدسات اللاصقة، مفاجأة غير متوقعة في عين مريضة قبل خضوعها لعملية جراحية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير اليوم الخميس 26-12-2024 بالأسواق

قبل قرار البنك المركزى بشأن الفائدة، كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

بكام سعرالأرز اليوم الخميس 26-12-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ملايين داخل المستطيل الأخضر.. القيمة السوقية لنجوم الأهلي والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

دار الإفتاء توضح حكم الزكاة في المنتجات التي يتم زراعتها في الماء

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 26 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية