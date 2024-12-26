الأنبا أبرآم يناقش ترتيبات الخدمة مع كهنة إيبارشية الفيوم

ترأس الأنبا أبرام، مطران ورئيس أديرة الفيوم، القداس الإلهي في كنيسة القديس الأنبا أبرام بدير العزب، حيث قام بتدشين عدد من أواني المذبح والألواح المقدسة والأيقونات لخدمة كنائس الإيبارشية.

وعقب القداس، عقد نيافة الأنبا أبرآم اجتماعًا دوريًا مع مجمع كهنة الإيبارشية، لمناقشة الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

كما استمع إلى استفسارات الآباء الكهنة وأجاب عنها، مؤكدًا أهمية تعزيز الرعاية الروحية وتطوير الخدمات المقدمة.

البابا تواضروس يقدم التهنئة

وكان قد قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس الأربعاء، التهنئة لقداسة البطريرك ثيؤدوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفقًا للتقويم الغربي.



تبادل التهنئة

وزار قداسة البابا تواضروس الثاني مقر بطريركية الروم الأرثوذكس بمنطقة الحمزاوي بالقاهرة، حيث كان برفقته وفد كنسي رفيع المستوى. وتبادل البابا والبطريرك كلمات التهنئة والتقدير بهذه المناسبة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين الكنائس.



رافق قداسة البابا تواضروس الثاني في هذه الزيارة كل من الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، إلى جانب القمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا، والقمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والشماس جوزيف رضا، والدكتور جرجس صالح منسق العلاقات بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكنائس الشرق الأوسط.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع بين الكنائس، وحرص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تعزيز قيم المحبة والسلام في المجتمع.



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