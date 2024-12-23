جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية توعوية شاملة لأهالي قرية العزب

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية توعوية شاملة، لخدمة أهالي قرية العزب مركز الفيوم، اليوم الاثنين، بمقر الوحدة الصحية بقرية العزب ومدرسة عبدالعظيم جمعه الإبتدائية.

وشارك في القافلة كل من كلية الطب وكلية التربية للطفولة المبكرة، ومديريتي الصحة والسكان، والتربية والتعليم.

خدمات القافلة الطبية لأهالي قرية العزب

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وقد نجحت القافلة الطبية في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى حضرت إلى الوحدة الصحية بقرية العزب مركز الفيوم.

مشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن القافلة شهدت مشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة بندوة توعوية حول موضوع التنمر وأثره على الصحة النفسية لوعرغتوالندوة التنمر بأنه سلوك عدواني يستهدف الفرد بهدف إيذائه نفسيًا أو جسديًا، وقد يكون له تأثيرات عميقة على الشخص المتعرض له، خاصة في مرحلة الطفولة.

كما أن التنمر يمكن أن يحدث في أماكن مختلفة، مثل المدارس، ويمكن أن يكون له تداعيات سلبية على نفسية الطفل والأصدقاء بالمدرسة، وهناك العديد من طرق وكيفية التعامل مع التنمر، سواء من خلال الوقوف ضد هذه الظاهرة أو طلب المساعدة عند الحاجة وتشجيع الطلاب بعضهم بعضا على التصدي للتنمر والتغلب عليه، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من التنشئة السليمة والتوجيه الصحيح.

يذكر أن جامعة الفيوم تنظيم سلسلة من القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم..

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