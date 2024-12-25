جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية تنموية شاملة بقرية قوتة بمركز يوسف الصديق

نظم قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع، بجامعة الفيوم، قافلة طبية توعوية شاملة، لخدمة أهالي قرية قوتة مركز يوسف الصديق، اليوم الأربعاء، بمقر الوحدة الصحية بقرية قوتة ومدرسة قوته للتعليم الإعدادي، وشارك في القافلة كليات الطب والتمريض ودار العلوم، ومديريتي الصحة والتربية والتعليم.

خدمات القافلة الطبية

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس جامعة الفيوم، لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة التنموية الشاملة تأتي ضمن فعاليات المبادرة القومية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، وقد نجحت القافلة الطبية في تقديم خدمة الكشف الطبي لكل الحالات التى ترددت علي الوحدة الصحية بقرية قوته مركز يوسف الصديق.

مشاركات كلية التمريض

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن كلية التمريض عقدت خلال القافلة، ندوة توعية عن الاسعافات الأولية حاضر فيها، تناولت التعريف الأساسي للإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات الطارئة لحالات النزيف وأهميتها في تقديم الرعاية الفورية للإصابات أو الحالات الطارئة حيث الأبعاد المختلفة للإسعافات الأولية، مثل كيفية التعامل مع الجروح، الكسور، الحروق، والاختناق، مع أمثلة عملية تناسب الفئة العمرية، كما تناولت الندوة تعريف الصدمة أنها حالة طارئة تحدث عندما يفقد الجسم القدرة على توصيل الدم والأوكسجين للأعضاء الحيوية نتيجة لحالات مثل النزيف الشديد، أو ضعف قدرة القلب على ضخ الدم، أو التسمم، وتناولت الندوة ايضا موضوع الإنعاش القلبي الرئوي، وشرح التقنية التي تعتبر أساس الحياة في حالات توقف القلب أو التنفس، وإجراء الإنعاش القلبي الرئوي للبالغين والأطفال، مع التأكيد على أن ضغطات الصدر يجب أن تكون قوية وعميقة، ويجب إعطاء التنفس الصناعي بعد كل 30 ضغطة.

إنعاش القلب مع الأطفال

كما تناولت الندوة ايضا ضرورة تعديل طريقة إنعاش القلب بما يتناسب مع الاطفال بحسب حجم الجسم، باستخدام ضغطة واحدة أو اثنين فقط على صدر الطفل إذا كان صغيرًا جدًا، كما تناولت موضوع الاختناق لدى البالغين والأطفال، وتوضيح أن الاختناق يحدث نتيجة انسداد مجرى الهواء بالأجسام الغريبة أو الطعام. وتحدث عن مناورة هيملش التي تُستخدم في الحالات الطارئة لطرد الجسم العالق، والأمر يختلف قليلًا مع الأطفال والرضع. ففي حالة الرضع، يتم إجراء ضربات ظهر خفيفة يليها ضغطات على الصدر، بينما البالغين يحتاجون إلى مناورة هيملش التقليدية.

طرق التعامل مع غيبوبة السكر

كنا تناولت الندوة غيبوبة السكر التي تحدث نتيجة اضطراب مستوى السكر في الدم، وطرق التمييز بين انخفاض السكر وارتفاعه، فانخفاض السكر يمكن أن يتسبب في أعراض مثل التعرق، الرجفة، والدوار، بينما يؤدي ارتفاع السكر إلى العطش الشديد والتبول المتكرر، وفي الحالات المتقدمة، قد يتسبب في الغيبوبة أو مشاكل صحية خطيرة، ويمكن التعامل مع حالات السكر بإعطاء المريض بانخفاض السكر مواد تحتوي على سكرية، بينما يجب مراقبة مستويات السكر بشكل مستمر في حالات الارتفاع مع ضرورة التدخل الطبي في الحالات الشديدة.

مشاركة كلية دار العلوم في القافلة

كما شاركة كلية دار العلوم بعقد ندوة بعنوان تعزيز القيم الأخلاقية في نفوس الأطفال، وتناولت الندوة أهمية غرس القيم والمبادئ الأخلاقية في مرحلة الطفولة، باعتبارها حجر الأساس في بناء شخصية سوية وقادرة على الإسهام في المجتمع بشكل إيجابي، وتناولت دور المؤسسات التعليمية والأسرة في تعزيز هذه القيم، والاهتمام بتنشئة الأطفال على مبادئ الصدق، الأمانة، التعاون، والاحترام المتبادل، يسهم في خلق مجتمع متماسك، وأهمية الحوار المستمر بين الآباء والأبناء واستخدام أساليب تربوية قائمة على الحب والتفاهم لضمان ترسيخ هذه القيم بشكل فعّال.

وأكد نائب رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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