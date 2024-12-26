أول رد فعل من حمو بيكا بعد القبض عليه لحيازته سلاح أبيض

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، أثناء تواجده بمنطقة الزمالك، لحيازته سلاح أبيض وهروبه من أحكام.

في هذا السياق، قال أحد المرافقين لـ “بيكا”، إنه دخل في حالة هستيرية من البكاء، بعد القبض عليه قائلًا: "أنا مليش دعوة ومعرفش حاجة عن الأحكام إللى بتقولوا عليها".

وتابع المصدر أن “بيكا”، كان يحيي حفلا في أحد الفنادق الشهيرة بالزمالك، وعقب خروجه تفاجئ بقوة من الأمن داخل أحد الشوارع بالمنطقة الذي تواجد فيها

بدأت الواقعة عندما تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط مؤدي المهرجانات لهروبه من تنفيذ عدد من الأحكام القضائية وتم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض بمنطقة الزمالك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

على الجانب الآخر، كان رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على الجدل المثار، بعد انتشار صورته مع راقصة مصحوبة بتعليق: " أنا بحترمك أنتِ بتقلعي وبتشتغلي في الصاقعة".

صورة حمو بيكا مع راقصة

وقال حمو بيكا إن هذا التصريح مفبرك وليس له أي أساس من الصحة، مشيرًا إلى أنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي فبركت هذا التصريح.

وأضاف حمو بيكا من خلال بث مباشر على فيس بوك، أنه يحترم جمهوره وزملائه، مشيرا إلى أن هناك صفحات تفبرك تصريحات على لسانه بغرض استغلال اسمه في المشاهدات.

وكان قد أحيا حمو بيكا في وقت سابق عددا من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية برفقة أورتيجا وعمر كمال.

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