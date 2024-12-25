الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

بسبب المخدرات، شاب ينهي حياة والده بالإسماعيلية

بسبب تعاطيه للمخدرات،
بسبب تعاطيه للمخدرات، فيتو

أقدم شاب على إنهاء حياة والده، بعد أن تجرد من كافة مشاعر الإنسانية شهدتها منطقة عبد الحكيم عامر بمحافظة الإسماعيلية.  

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إخطار بمصرع شخص على يد نجله 

تلقى اللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمقتل يسري. ك. م، 71 عامًا، موظف بالموانئ على المعاش بمنطقة عبدالحكيم عامر على يد ابنه. 

 

كثرة الخلافات مع العائلة 

وقال شهود عيان إن المتهم بقتل والده كان دائم خلافات مع أهله بسبب تعاطيه للمخدرات، حيث كان يحدث الكثير من المشكلات على مرأى ومسمع من الجميع.



عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. 

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

 

شروط التشديد 


يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا المشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية شاب يقتل والده بالإسماعيلية أمن الإسماعيلية المخدرات منشية الشهداء منطقة عبد الحكيم عامر

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