محافظ الإسماعيلية يكرم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة (صور)

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الأبطال الرياضيين بالهيئات الرياضية التابعة لمحافظة الإسماعيلية والحاصلين على بطولات عالمية وعربية وأفريقية وبارالمبية في عام ٢٠٢٤.

أبرز الحضور خلال التكريم

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور إيهاب صلاح مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، رئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، ولفيف من الإداريين والمدربين.

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

أبرز الأبطال المكرمين

وتضمن التكريم، أبطال رفع الأثقال من أبناء محافظة الإسماعيلية، حنين أحمد محمد "المركز الأول ببطولة البحر الأبيض المتوسط بمالطا"، شيماء عبد الناصر رمضان "المركز الأول ببطولة أفريقيا للشباب بكينيا"، نورا عصام حلمي "المركز الأول ببطولة أفريقيا للناشئين بمصر"، السيد محمد السيد "المركز الاول بالبطولة العربية للشباب بمصر".

تكريم أبطال المصارعة

كما تم تكريم أبطال المصارعة من أبناء الإسماعيلية، سما وليد أحمد "المركز الأول ببطولة أفريقيا للناشئين بمصر، غرام إيهاب غريب "المركز الثاني ببطولة أفريقيا للناشئين بتونس".

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

بجانب تكريم أعضاء منتخب الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، الحائز على بطولة العالم للأندية بإيطاليا (النهائي الذهبي) في الغوص وسباحة الزعانف للمسافات القصيرة، طارق حسن السيد، لوجين محمد شوقي، أحمد محمد عوض، إبراهيم أحمد فتحي، حسن محمد عادل، منه الله محمد فؤاد، أحمد أشرف محمود، جنى محمد فتحي، ريماس رامي حسين، نهى محمد عبد الوهاب "المركز الرابع"، سلمي محمد رمضان "المركز السادس".

جانب من التكريم،فيتو

جانب من التكريم،فيتو

تكريم أعضاء المنتخب

كذلك شمل التكريم أعضاء المنتخب الوطني المصري للإنقاذ وألعاب الشواطئ الفائز ببطولة أفريقيا والعالم بأستراليا، هالة صدقي علي، وعمرو هاني سليمان.

كما تم تكريم محمد أشرف عرفة إبراهيم، الحاصل المركز الأول "الميدالية الذهبية" ببطولة العالم للكاراتيه بإيطاليا، وهالة الجوهري الحاصلة على المركز الثالث ببطولة العالم للرماية بالهند، أحمد عباس عبد الموجود الحاصل على المركز الأول بالبطولة العربية في "الجيت كون دو".

بالإضافة لتكريم أعضاء المنتخب الوطني للتجديف، المشارك ببطولة أفريقيا للتجديف بمدينة العلمين الجديدة، زياد سلامة "٥ ميداليات ذهبية"، محمد هاني "ميداليتين ذهب"، مريم عوض الله "ذهب وفضة"، حبيبة محمد " ذهب وفضة"، عبدالرحمن سعيد "فضة وبرونز"، ومحمد عبدالمحسن "ميدالية فضية".

بجانب تكريم الأبطال من ذوي الهمم أبناء الإسماعيلية، عماد شعبان عبد الخالق "منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، ولمياء محمد شحاتة الحاصلة على برونزية أفريقيا لتنس الطاولة.

واختتم التكريم، بمنح شهادات تقدير لرئيس منطقة الإسماعيلية للغوص والإنقاذ، ومسئولي ومدربي المشروع القومي للأبطال الموهوبين.



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