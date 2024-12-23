الإثنين 23 ديسمبر 2024
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حوادث

حملة أمنية تضبط 4 قضايا مخدرات و3 قطع سلاح ناري في دمياط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 11 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (3 فرد محلي- عدد من الطلقات) بحوزة 3 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

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