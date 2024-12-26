الليلة، عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة ، وصل مسلسل وتر حساس إلى محطته الأخيرة حيث ستعرض الليلة الحلقة الأخيرة من العمل الذي تصدر التريند منذ انطلاق حلقاته الأولى.

وينتظر متابعو المسلسل معرفة مصير كاميليا ومازن بعدما نجحت سلمى في تقديم كل الدلائل التي تدينهم للعدالة من أجل إثبات براءة شقيقتها ليلى.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة

ومن المقرر عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة اليوم الخميس وذلك على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

وفيما يتعلق بموعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة على قنوات ON فإنها سيتم عرضها اليوم الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

أما عن موعد عرض مسلسل وتر حساس الحلقة الأخيرة على قناة ON دراما، فإنها ستعرض في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك وهيدي كرم ومحمد علاء وإنجي المقدم وأحمد جميل سعيد ومحمد العمروسي وتميم عبده ومحمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

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