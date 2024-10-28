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ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة الثانية، صدمة صبا مبارك بعد رؤية ابنتها رسالة حب من محمد علاء

صبا مبارك، فيتو
صبا مبارك، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة الثانية، حول سلمى “صبا مبارك” التي لا تتجاوب مع كلام رشيد “محمد علاء” حول حبه لها، وتقرر العودة إلى القاهرة، ويقرر هو الآخر العودة أيضًا، ثم يقرر الجميع الرجوع معًا.

تستغل كاميليا “إنجي المقدم” نوم زوجها وتفتش هاتفه فتجد رسالة تحويل مالي حوالي ٣٠٠٠٠ ألف دولار، وتواصلت مع البنك لمعرفة هوية الشخص الذي تم تحويل المال إليه.

تعترف رغدة “هيدي كرم” لكاميليا “إنجي المقدم” بأن رشيد زوجها يخونها وقدمت لها الصورة التي تجمعه بفتيات، وذلك في الوقت الذي يذهب فيه رشيد إلى سلمى في العيادة الخاصة بها، وهناك تبدأ في التجاوب معه وتخبره بأن رغدة كشفت عن خيانته لكاميليا، وبالفعل حينما تواصلت معه رغدة هاتفيًا بينما كانت تستمع كاميليا إلى حديثهما حاول رشيد إبعاد أي شبهة عنه.

وتقوم سلمى بتحذير رشيد من معرفة كاميليا بأمر التحويل المالي وأكدت عليه أنها لن تترك الأمر بدون معرفة تفاصيله.

وخلال الحلقة يعبر والد كاميليا عن حزنه بسبب رغبة ابنته بالانفصال بمكتبها عنه، بينما يذهب خطيب شقيقة سلمى إلى ملهى ليلي برفقة فتيات ويتفاجأ بوجود رغدة ويقضيان الليلة جميعًا معًا، وفي الأخير تطلب ابنة سلمى هاتف والدتها لكي ترسل لنفسها صور الرحلة العائلية الساحلية، وتتفاجيء الابنة برسالة من رشيد يقول فيها لوالدتها أنه يحبها، وتواجه الابنة والدتها والاثنين تظهر عليهما علامات الصدمة.

 

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس على منصة يانجو بلاي حصريًّا وقبل الشاشة من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وتتعاون صبا مبارك من جديد في مسلسل وتر حساس مع المخرج وائل فرج ومع الفنان محمد علاء وكلاهما شارك معها في مسلسل بين السطور.

وينتمي مسلسل وتر حساس إلى عالم المسلسلات الطويلة حيث أنه مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

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