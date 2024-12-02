مسلسل وتر حساس الحلقة 26، رشيد يعلن زواجه من سلمى أمام الجميع

مسلسل وتر حساس ، دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 26 حول كشف رشيد لكاميليا ماضي والده وأنه غير اسمه ليكون باسم زوج والدته لأن والده لديه فضيحة كبرى خشى أن تلاحقه، كما كشف لسلمى الأمر وحكى لها أن والده سرق أموال كانت مخصصة لمستشفى أطفال وهرب ولذلك غير اسمه باسم زوج والدته وتقبلت سلمى الأمر.

ويواجه والد كاميليا رشيد بالأمر ولم ينكر الأخير ويعتذر كما يطلب منه مساندته لإتمام الطلاق من كاميليا، أما وليد فيفشل في السفر بعد تمكن جمال من إحياء المحاضر ضده.

وتتلقي أسرة سلمى “ صبا مبارك” إعلانا من المحكمة بالقضية التي رفعها علي، فتذهب سلمى اليه محاولة إقناعه ألا يفعل هذا ولكنه يرفض.

وتأتي إليها سلمى لتزيد من غضبها خاصة مع. طلب والده سلمى منها أن تتراجع من أجل مصلحة سلمى ولكن كاميليا ترفض، وتذهب سلمى لرشيد الذي يقترح عليها الطلاق منه لتحتفظ بابنتها ويتفقا على ذلك وفي اليوم التالي يرسل إليها باقة زهور ويكتب على صفحته على موقع تواصل اجتماعي أنها زوجته وتأتي كاميليا وتواجهه ويصدمها بأنه من فعل ذلك.

وعلى هامش الحلقة يتورط مازن مع رغدة ويتابعه شقيق فرح ويقرر فضحه، وتتوتر علاقة ليلى ومازن بسبب عدم تركيز الأخير في حياته كما تلاحظ كاميليا وجود تغيرات على رغدة.

موعد حلقات مسلسل وتر حساس

وفيا يتعلق بموعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 فإنه يعرض على منصة يانجو بلاي من الأحد إلى الخميس حصريًّا وقبل الشاشة في تمام الساعة ٥:٣٠ بتوقيت القاهرة، أما موعد حلقات مسلسل وتر حساس 2024 على قناة ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

نجوم وتر حساس يحتفلون بانتهاء التصوير

احتفل أبطال مسلسل وتر حساس مؤخرا بانتهاء تصوير العمل.

وشهد الاحتفال بانتهاء تصوير وتر حساس حالة من البهجة والسعادة وسط وجود أبطال العمل.

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