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توفير 5 عيادات في قافلة طبية مجانية بإيتاي البارود بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظم فريق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتورة بسمة عبد الستار -منسق القوافل العلاجية بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية العوامر مركز ايتاي البارود بوجود ٥ عيادات طبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.

توفير ٥ عيادات طبية فى اطار مبادرة بداية

تم الكشف بايتاي البارود  على ٧٩٣ مواطنا مجانا، من خلال وجود ٥ عيادات طبية، وذلك فى اطار مبادرة بداية، وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادة الباطنة  ٢٤٩  - عيادة الأطفال ١٩١ - عيادة الجراحة ١٢٢  - عيادة النساء ٨٣ - عيادة العظام ١٤٨ )، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار -نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية،وتحت رعاية  الدكتور السيد أحمد عبدالجواد -وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،وتحت إشراف الدكتور  سامح عبداللطيف -وكيل المديرية

توفير لجنة لعمل التقارير العلاجية لصرف العلاج على نفقة الدولة

كما تم خلال القافلة توفير معمل دم (٢١٢ تحليل) ومعمل طفيليات (٥٢ تحليل) وجهازى أشعة عادية وسونار، كذلك عيادة الكشف المبكر عن الضغط والسكر بمبادرة افحص واطمن (٢٣٣ فحص)،  ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية لصرف العلاج على نفقة الدولة، وعمل استمارات الاحالة إلى أقرب مستشفى كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

 

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