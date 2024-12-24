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تطبيق نظام البوكلت في امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

أعلن يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، عن تطبيق نظام البوكلت فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي الحالى وذلك وفقا للضوابط التى حددتها الوزارة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان تحقيق اعلى معدلات الجودة،ووفقا لمواعيد الامتحانات وتوقيتاتها  الزمنية التى أقرتها الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة اعتبارا من يوم السبت الموافق ١٨ يناير حتى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٤.

 

استعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية

جاء ذلك فى اطار استعدادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية ووفقا للقرلرات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات. 

الحد ومنع من ظاهرة الغش بين الطلاب بكافة الإدارة التعليمية

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إلى أن نظام البوكلت ليست له علاقة بطبيعة او محتوى الامتحانات والاسئلة وهو عبارة عن كراسة صغيرة تكون ورقة الاسئلة الخاصة بالامتحانات هى نفسها ورقة الاجابة من خلال توزيع الاسئلة على عدد كبير من الصفحات يصعب نقلها او تصويرها لتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يحد ويمنع من ظاهرة الغش بين الطلاب بكافة الإدارة التعليمية بمحافظة البحيرة.

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