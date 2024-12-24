قطاع الطرق والكباري بالبحيرة يشهد تنفيذ 35 مشروعًا بتكلفة 3 مليارات و600 مليون جنيه

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية والتطوير، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أن مشروعات الطرق والكباري تُعتبر من أولويات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، حيث تُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز الربط بين المحافظات

وأوضحت محافظ البحيرة، أن قطاع الطرق والكباري يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبيرة لهذا القطاع بهدف تحسين البنية التحتية للطرق وتعزيز الربط بين المحافظات والمناطق المختلفة، مما يُساهم في تحفيز الاستثمار ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء الجمهورية.

تنفيذ 35 مشروعًا في قطاع الطرق والكباري بمحافظة البحيرة

صرحت محافظ البحيرة، أنه تم تنفيذ 35 مشروعًا في قطاع الطرق والكباري بمحافظة البحيرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليار و600 مليون جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتطوير هذه البنية التحتية الحيوية. وقد تم الانتهاء من 13 مشروعًا بتكلفة 991 مليون جنيه، بينما يُجرى حاليًا تنفيذ 22 مشروعًا آخر بتكلفة 2 مليار و570 مليون جنيه.

وأكدت أن هذه المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحسين حياة المواطنين من خلال توفير شبكة طرق حديثة وآمنة، مما يعزز حركة النقل ويوفر فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في المنطقة بالبحيرة.

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