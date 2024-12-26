محافظ الأقصر يتفقد مجمع الصناعات الغذائية بإسنا (صور)

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، عن استعداد المحافظة بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، لطرح مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة، أمام المستثمرين، تمهيدًا لتشغيله واستغلاله في الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، بما يساهم في جذب الاستثمار، وتوفير فرص عمل في جاء ذلك خلال جولة المحافظ بالمجمع بقرية الكيمان بمدينة إسنا والتي تابع خلالها مراحل التجارب الأولية للمجمع تمهيدًا لطرحه أمام المستثمرين قريبًا.

محافظ الأقصر يدعو للتوسع في الاستثمار الزراعي ويعلن طرح المجمع للاستثمار قريبًا



تفقد المحافظ المجمع الذي يقع على مساحة تتجاوز 8 أفدنة ويضم مبنى إداريا به مكاتب، ومبنى للثلاجة لحفظ المواد الغذائية ومبنى لخطوط الإنتاج "عبارة عن هنجر مساحته 300 متر " به خطي إنتاج مجهزين بالكامل بالمعدات الخاصة بالفرز والغسيل والتقطيع والغربلة وأجهزة للتصنيع الغذائي والتعبئة بالإضافة إلى عدد 3 منشر بمساحة 3600 متر ومساحات أرض فضاء شاسعة تصلح لأعمال التوسعات المستقبلية.

واستمع المحافظ خلال تفقده للمجمع إلى شرح من الدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر والذي أشار إلى أن مجمع الصناعات الغذائية والتعبئة تم انشاؤه ضمن خطة الهيئة للتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية والغذائية، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وفي اطار تكليفات اللواء أ.ح شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد وبالتعاون مع محافظة الأقصر لتحقيق نهضة صناعية زراعية حيث شهدت الأقصر إنشاء عدد 3 مجمعات صناعية حرفية بالإضافة إلى مجمع للصناعات الغذائية والتعبئة.

وأضاف مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر، أن مجمع الصناعات الغذائية تم مده بشبكة مرافق متكاملة ومجهزة تمامًا للعمل واستغلاله في إقامة مشروعات غذائية، وتم عمل تجربة لتجفيف الطماطم لبدء طرح المجمع، حيث تتميز محافظة الأقصر بوفرة إنتاج محصول الطماطم، لافتا إلى أن المجمع مجهز لتجفيف كافة الحاصلات الزراعية التي تتميز الأقصر بزراعتها، ويساهم في توفير فرص عمل وتحقيق تنمية مستدامة.

محافظ الأقصر يشيد بتجربة تجفيف الطماطم وتصديرها للخارج



ومن جانبه، أبدى محافظ الأقصر إعجابه بنموذج تجربة تجفيف الطماطم لتصديرها للأسواق العالمية مشيدًا بآلية عمل المجمع، ومساهمته في توفير فرص عمل، لافتا إلى ضرورة تكرار هذا النموذج في مناطق متفرقة والتوسع في اقامة مشروعات صناعية زراعية، مع دراسة إمكانية عمل قيمة مضافة للحاصلات الزراعية "الطماطم" من خلال إقامة خط انتاج اضافي مع تجفيف الطماطم لإنتاج عجينة الصلصة أو المنتجات الصناعية الغذائية من محصول الطماطم بما يسهم في تنمية الاستثمار وجذب المستثمرين، وتوفير فرص عمل وتحقيق نمو صناعي وزراعي للنهوض بالاقتصاد وفتح أفاق تنموية جديدة بالمحافظة.

رافق المحافظ في جولته بالمجمع، كل من الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، والدكتور إبراهيم رمضان مدير هيئة تنمية الصعيد بالأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.