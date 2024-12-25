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شيخ الأزهر جبر خاطره، أول ظهور للطفل الباكي أثناء افتتاح معهد في الأقصر (فيديو)

الطفل الباكي أمام
الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا في أول ظهور مع محمد جمعة سيد شعراني طالب الصف الثاني الابتدائي ابن قرية الدير بمركز إسنا جنوبي محافظة الأقصر مع «الطفل الباكي» أمام شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي جبر خاطره وإدخال السرور والسعادة في قلبه، حينما وجده يبكي بجانب المنصة التي يقام عليها حفل افتتاح معهد أزهري حيث طلب فضيلته إحضاره لمعرفة سبب بكائه، وأخبره الطفل بإلغاء فقرته المخصَّصة لإلقاء قصيدة شعرية، وذلك لضيق وقت الاحتفال بافتتاح المعهد.

الطفل الباكي بالأقصر أمام شيخ الأزهر 

وطلب  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الحضور وقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، كما حرص فضيلته على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه.

كما طلب من الحضور وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد عدم التهاون بمشاعر التلاميذ وإعطاءهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتنميتها.

يذكر أن الأحد الماضي افتتح فضيلة الإمام الأكبر، معهد «محمد عطيتو النموذجي لغات» في مدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وحرص على حضور مراسم افتتاح المعهد، ومشاركة التلاميذ والأهالي فرحتهم، والحديث مع الأهالي والطلاب، والتقاط الصور التذكارية معهم.

 

 

 

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الأقصر شيخ الأزهر الطفل الباكي الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر طفل الأقصر محمد شعراني الدير إسنا

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