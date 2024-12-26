والد الطفل الباكي بالأقصر لـ فيتو: ابني قطع مسافة 40 كيلو لحضور الحفل وشيخ الأزهر جبر بخاطره

قال جمعة سيد شعراني والد الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر أثناء افتتاح معهد أزهري غرب الأقصر، إن نجله يعشق الشعر مُنذ فترة المرحلة الثانية من رياض الأطفال، وقدمنا له التعاون والدعم المعنوي والمادي، إذ كانت والدته تحرص على تخصيص وقت لتدريبه على إلقاء الشعر، لتشجيعه في موهبته.

والد الطفل محمد جمعه بالأقصر يكشف تفاصيل لقاء نجله مع شيخ الأزهر بعد نوبة البكاء أثناء الحفل

وأكد جمعة سيد شعراني والد الطفل الباكي في حفل افتتاح معهد أزهري بالأقصر، لـ «فيتو» أن موقف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لن ينساه طوال حياته لجبر خاطر نجله بعد أن قطع مسافة قدرها 40 كيلو من المنزل القابع بقرية الدير بمركز إسنا أقصى جنوب الأقصر إلى المعهد بالبر الغربي المقام به حفل افتتاح المعهد، وقام الإمام الأكبر بتجفيف دموعه وإعطاء الميكروفون لسماع فقرة قصيدته التي ألغيت نظرا لضيق البرنامج الزمني.



وأضاف والد الطفل الطفل الباكي أمام شيخ الأزهر في الأقصر، أن موقف شيخ الأزهر اتجاه نجله، أعطاه دافعًا كبيرًا من التحفيز وإعلاء شأن الروح المعنوية، موجهًا الشكر لفضيلة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر.

كما أشار إلى أن نجله شارك قبل سابق في احتفالية 6 أكتوبر بقاعة المؤتمرات الدولية بمحافظة الأقصر وألقى قصيدة الشعر ولقيت إعجاب الحضور كما قدم عددا من قيادات الأقصر الدعم المعنوي له.

الطفل الصغير الباكي أمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في حفل الأقصر

تعود تفاصيل القصة إلى يوم الأحد الماضي من الأسبوع الجاي عندما حرص فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على جبر خاطر طفل أقصري وإدخال السرور والسعادة في قلبه، حينما وجده يبكي بجانب المنصة التي تقام عليها الفعاليات، حيث طلب فضيلته إحضاره لمعرفة سبب بكائه، وأخبره الطفل بإلغاء فقرته المخصَّصة لإلقاء قصيدة شعرية، وذلك لضيق وقت الاحتفال بافتتاح المعهد



وطلب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الحضور وقف مراسم الافتتاح للاستماع للطفل الذي ألقى قصيدته عن أدب أهل الصعيد وشهامتهم، كما حرص فضيلته على تشجيعه وتأكيد تميزه في إلقاء الشعر والتقاط صورة تذكارية معه، كما طلب من الحضور وفي مقدمتهم قيادات الأزهر ومسؤولو المعهد عدم التهاون بمشاعر التلاميذ وإعطاءهم الفرصة الكاملة للتعبير عن أنفسهم وإظهار مواهبهم، وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتنميتها.

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