الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل أهالى نجع الترعة لبحث مشاكلهم

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر عدد من أهالى نجع الترعة بمدينة الأقصر، وذلك لدراسة وبحث كافة المشكلات التى تواجه المواطنين، وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون.

محافظ الأقصر يستمع لمطالب المواطنين 


واستمع محافظ الأقصر، خلال اللقاء إلي شكوى أهالى نجع الترعة والتي تضمنت ضعف خدمات مياه الشرب نظرا لتهالك خط المياه  وعدم تجديده، وعدم وصول خدمات الصرف الصحي للنجع،  وكذلك طالب الأهالى بإنشاء ملعب كمتنفس لأبناء نجع الترعة.


وأوضح محافظ الأقصر، أنه بشأن مشروعات الصرف الصحي تم تضمينها مع الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الجديد لضمان الانتهاء منها تباعًا وفقًا للمناطق الأكثر احتياجا لضمان حصول المواطنين على خدمات صرف صحي لائقة، كما سيتم دراسة آليات إحلال وتجديد خط مياه الشرب بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.


وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة أنه سيتم بحث كافة الشكاوى المقدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع المقترحات لإيجاد حلول مناسبة لها يسهل تنفيذها على أرض الواقع للتسهيل على المواطنين.

 

ويذكر أن محافظ الأقصر يحرص على فتح قنوات التواصل مع الأهالى لمتابعة وبحث كافة الشكاوى والمطالب المقدمة وذلك من خلال انعقاد اليوم المفتوح أسبوعيًّا سواء بديوان عام المحافظة أو مراكز المدن وكذلك لقاء المواطنين خلال الجولات الميدانية بمراكز المدن أو بمقر مكتبه.

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