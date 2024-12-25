الأربعاء 25 ديسمبر 2024
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محافظات

اتحاد شباب العمال بإسنا يكرم محافظ الأقصر (صور)

أثناء التكريم, فيتو
أثناء التكريم, فيتو

كرم الاتحاد العام لشباب العمال، بمركز ومدينة إسنا في الأقصر التابع لوزارة الشباب والرياضة، بقيادة المهندس مصطفى السنوسى، منسق الاتحاد، المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، لجهوده المبذولة في حل مشاكل المواطنين، وذلك على هامش المناقشات التي دارت بشأن خطة تطوير مدينة إسنا التاريخية.

السنوسى: تكريم محافظ الأقصر جاء لاهتمامه الملحوظ في حل مشاكل المواطنين 


وقدم المهندس مصطفى السنوسي منسق اتحاد شباب الأعمال فرع إسنا درع شكر وتقدير لمحافظ الأقصر، وذلك عقب لقاء منسق الاتحاد خلاله جرى عرض أهم المشكلات التي تواجه أبناء مركز ومدينة إسنا، وعلى رأسها إدراج نجوع العرب، الجهينات، الجبل، القرية، الطوايع، أبو سعيد ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة إسنا، نظرًا لكونها من أكثر النجوع فقرا، ومد خطوط سير للمواصلات داخل المدينة إلى مدرسة الأزهر الشريف بالشرق.

وأعرب المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر عن سعادته لاستقبال وفد الاتحاد العام شباب العمال بمكتبه وبحث شكواهم ومطالبهم المختلفة، موضحًا أن تطوير المنطقة التاريخية بمدينة إسنا تجرى على قدما وساق لتطوير وإحلال وتجديد كورنيش النيل بالمدينة، ومنطقة معبد إسنا وطرق المزارات الأثرية والتاريخية ووكالة الجداوى والمرسي والممشي، لافتا إلى وجود رؤية عامة لتطوير المدينة بأكملها، وتم وضع مخطط لتطوير منطقة الكورنيش والممشي في مدينة إسنا وذلك لوضع إسنا على خريطة السياحة العالمية بمزاراتها الأثرية المميزة.

 

 

 

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الأقصر محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة وزارة الشباب والرياضة الاتحاد العام لشباب العمال المهندس مصطفى السنوسي

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